Dos estudiantes de la Universidad de Duke le recuerdan a Mas que debe devolver 5 millones de euros por el 9-N

El golpista Artur Mas fue el protagonista de una conferencia organizada por el Centro de Estudios Internacionales y Globales de la Universidad de Duke (EEUU). Allí dos estudiantes le recordaron que fue condenado a devolver 5 millones de euros por el 9-N y le preguntaron cómo pretende devolver el dinero utilizado, también proveniente de fondos públicos, para crear un lobby en Estados Unidos que apoye la independencia de Cataluña.

La Universidad de Duke ha contado como estrella invitada con el golpista y delincuente Artur Mas. Responsable máximo de la consulta ilegal del 9-N por la que fue condenado por el Tribunal de Cuentas como responsable contable a devolver 5 millones de euros públicos utilizados para organizar aquella consulta. Los estudiantes han preguntado al ex presidente catalán por la independencia de Cataluña.

El primero de los estudiantes le ha mostrado su preocupación por una posible respuesta violenta en el ‘procés’, tanto de los independentistas como por parte del Estado. Artur Mas se ha mostrado convencido de que “no se cruzará la línea roja de la violencia”. Y es que Mas considera que los independentistas no son violentos. “No se ha roto ni un sólo escaparate, ni una sola papelera. Una de las principales características de este movimiento es que es un movimiento pacífico, con gente manifestándose pacíficamente”, ha señalado, para añadir a continuación que “jamás debemos cruzar la línea roja de la violencia”.

Una línea roja que Mas ha olvidado que sí se ha traspasado en numerosas ocasiones. El hostigamiento al juez Llarena y su familia, así como los ataques a sedes de partidos políticos como Ciudadanos o PP, o al mismo negocio de los padres de Albert Rivera. La presión de los llamados CDR sí se ha dejado notar en Cataluña, y Mas no dicho ni una palabra.

A continuación un estudiante ha destapado la realidad de Artur Mas. Que ha sido condenado a pagar 5 millones de euros por organizar la consulta del 9-N, por lo que el universitario ha pedido a Mas que explicase en qué situación se encuentra en este momento. El ex president independentista, encima, se ha permitido hacer un chiste: “Me gustaría apuntar, en primer lugar, que no tengo 5 millones de euros“. Pero el estudiante le ha cortado en seco: “Pero usted utilizó dinero público”, respuesta que ha generado cierto silencio y sorpresa por parte de Mas.

El ex president ha pasado, a continuación, a intentar convencer a los universitarios de Duke que le escuchaban que él no fue condenado por malversación, delito tipificado en el Código Penal, ya que la vía penal lo descartó . “Yo fui condenado por mis ideas y he sido inhabilitado para ejercer cargos públicos. Es el efecto colateral a lo que estamos haciendo”, ha explicado antes de pasar a venderse como una víctima del Estado español.

“Ellos [en referencia al Estado] han inventado otra manera para destruir la vida de los individuos. Pienso, personalmente que, no porque me afecte, esto es totalmente injusto. Tratar de arruinar a personas después de haber sido juzgados bajo el Código Penal y haber sido declarados inocentes”, ha sentenciado Mas.

El mismo estudiante que no se ha cortado un pelo a la hora de recordar quién es Artur Mas y lo que ha hecho en España, le ha preguntado también cómo piensa devolver el dinero público empleado en crear un lobby en Estados Unidos para apoyar la independencia de Cataluña. Mas ha querido restar importancia a estas acusaciones y ha asegurado que si él estuviera el frente de la Generalitat “invertiría dinero en defender la independencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos emplear dinero en recabar apoyos internacionales a nuestra causa? Es dinero público, claro, pero ¿no gasta el gobierno español dinero en convencer a otros países para ir contra la independencia de Cataluña? Sí. Lo hacen todos los días”, ha señalado el ex president.

En ese momento ha saltado otro estudiante que le ha preguntado de qué manera gasta España dinero público en contra de la independencia catalana. Mas ha recordado que “el ex ministro de Exteriores Margallo dijo públicamente que estaban gastando mucho dinero para convencer a otros países para que no apoyaran el movimiento catalán. Si ellos tiene el derecho de hacerlo, nosotros tenemos el derecho de hacer lo mismo, porque tenemos un gobierno electo y defendemos una posición democrática”.