Maragall dimitirá el martes como conseller para centrarse en Barcelona y le sustituirá Bosch

El aún titular de Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall, que este pasado jueves estuvo en Washington inaugurando otra ‘embajada’ catalana en el exterior, presentará el próximo martes su dimisión como conseller del Ejecutivo de Quim Torra, según confirman a OKDIARIO fuentes cercanas al propio Maragall.

Maragall quería finalizar la tarea que le fue encomendada por Torra en el momento de ser nombrado, que era reabrir todas las delegaciones que se habían cerrado en el exterior tras la aplicación del artículo 155 y volver a poner en funcionamiento el DiploCAT, que también fue eliminado con la suspensión de la autonomía. Tras su elección como candidato de Esquerra Republicana a la Alcaldía de Barcelona hace unas semanas, Maragall decidió finalizar estos encargos antes de dejar el Govern para centrarse en Barcelona.

El hermano del ex alcalde y ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall asistirá el martes a su último Consejo Ejecutivo presidido por Torra antes de renunciar al cargo de conseller. A partir de entonces empezará el relevo del actual dirigente, que dicen será rápido para que no se paralice la tarea que está haciendo la conselleria de Exteriores de internacionalización del procés.

El actual portavoz de Esquerra en el ayuntamiento de Barcelona y ex diputado en el Congreso, Alfred Bosch, sustituirá a Maragall al frente de la conselleria de Exteriores, tal como avanzó en exclusiva hace unas semanas OKDIARIO. Un intercambio de papeles entre los dos dirigentes políticos, que se ha decidido en el interior de la cárcel catalana de Lledoners, ya que ambos son personas de la máxima confianza del presidente de Esquerra Oriol Junqueras.