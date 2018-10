Marlaska cierra la puerta a los mossos constitucionalistas que querían pasarse a la Policía

El Ministerio del Interior ha decidido congelar la ‘pasarela’ profesional que permitiría a los Mossos d´Esquadra objeto del acoso de mandos separatistas o simplemente hartos de la politización golpista, integrarse en la Policía Nacional. Fuentes del entorno del ministro Fernando Grande-Marlaska trasladan que este sistema “fue una idea de Zoido” y confirman que el Gobierno “no tiene ninguna intención de incentivarlo”.

La posibilidad del cambio de cuerpo que, en un principio sostuvo Interior mantendría abierta tras la llegada del nuevo Gobierno el pasado junio, queda ahora en suspenso ‘sine die’. Y ello pese a que en estos primeros cuatro meses dejó la puerta abierta. Incluso en una pregunta parlamentaria planteada en septiembre por Ciudadanos aseguró no haber abandonado la idea. Pero Interior muestra ya sus cartas y los mossos tendrán que irse olvidando de engrosar un cuerpo de policía leal a la Ley y la Constitución.

La iniciativa de la ‘pasarela’ la puso en marcha el Ministerio cuando primero cambió en 2015 la Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional para abrir la puerta a que agentes de las policías autonómicas pudieran pedir el traslado. Con la llegada de Juan Ignacio Zoido, pero especialmente a raíz de la deriva golpista a raíz del 1-O en Cataluña, unos 500 mossos han solicitado oficialmente que se abriera.

Los argumentos que deslizan fuentes de Interior son que ya hay formas de hacerlo. “Los que sientan los colores de España puede pasarse al Cuerpo Nacional de Policía sin necesidad de pasarelas, puesto que hay procedimientos”, afirman. Esos procedimientos pasarían por las dos normativas en que trabaja el Gobierno: el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo de la Policía Nacional y el Reglamento de Ingreso, Formación y Promoción Interna de la Policía Nacional. Con eso basta, considera Interior, obviando el proyecto que dejó en el cajón Zoido.

“Ya no son primera página”

Tanto su sucesor, Grande-Marslaka, como su número 2 y Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, mantienen que la situación de los Mossos d´Esquadra ha mejorado y aseguran que las denuncias sobre el acoso independentista a agentes que se niegan a incumplir la Constitución no es tal: “Ya se está palpando una situación que no es tan comprometida como la del año pasado”, afirman desde sus equipos. Y lo hacen con un argumento singular que mantiene el propio ministro: “Los Mossos ya no son primera página”.

Según fuentes de Interior, hay satisfacción con la policía catalana porque “está demostrando su profesionalidad”. Las denuncias que se siguen produciendo sobre el hostigamiento a los mossos que no aceptan el desacato a la Ley al que el gobierno de Quim Torra insta merece además una respuesta singular por parte de estas fuentes: “Todo es mejorable, pero parece que a determinado espectro social le molesta cómo están actuando ahora los Mossos”.