Un diputado del PP a Torra: “Se parece más a mi que a un pertiguista noruego, es un españolazo”

El diputado y portavoz del PP catalán Alejandro Fernández, ha provocado las risas de gran parte de los diputados del Parlament esta mañana en el pleno al asegurar que el president Quim Torra es “un españolazo”.

Fernández estaba contestando al president que Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación ya que no es una colonia y ha insistido en que no se dan las condiciones para el diálogo con el Govern. Además ha afirmado que Torra es “un ultra, un agitador” y le ha advertido, antes de pedir su dimisión, de que desde el Partido Popular no aceptarán sus amenazas.

El momento más divertido de la jornada ha llegado cuando el popular ha aludido directamente al físico de Quim Torra: “usted físicamente se parece mucho más a mi que a un saltador de pértiga noruego. Es que es usted muy español. Somos un par de españolazos los dos. De verdad, ya se que le duele, pero es que es usted muy español. ¿De qué colonia me habla? Es que aunque lo disimule es muy muy español como yo. Eso es de lo poco que tenemos en común”, ha afirmado.

Críticas de PSC y C’s

Desde Ciudadanos y el PSC también han criticado la actitud de Quim Torra. Inés Arrimadas ha desplegado una bandera española durante su turno de réplica al presidente de la Generalitat, lo que ha generado que JxCat, ERC y PSC-Units la acusen de avivar el conflicto en Catalunya. Lo ha hecho en su última intervención en el debate, mientras ha acusado a Torra de insultar y humillar a los catalanes no independentistas.

Por su parte, Miquel Iceta ha exigido este miércoles al presidente de la Generalitat reunir en una mesa de diálogo a todos los grupos del Parlament, antes de poner ultimátums al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que sus exigencias sean las de todos los catalanes.