Sánchez y Cuixart dicen que el asedio a Economía fue un ejercicio de “dignidad personal y colectiva”

El ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y el ex presidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sánchez, han asegurado este jueves mediante una carta leída durante la concentración ante la sede de Economía un año después del asedio, que el escrache y asedio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la comitiva judicial fue un ejercicio “de dignidad personal y colectiva”.

Cuixart y Sánchez, que ante la juez Carmen Lamela aseguraron no tener nada que ver con la organización de aquella manifestación en la que se destrozaron vehículos de la Guardia Civil, se reafirman en que en aquella jornada por la que están acusados de sedición “no hubo violencia”. Los dos líderes separatistas también han reivindicado que “jueces y fiscales mienten y prefieren mantener relatos inventados para mantenernos en prisión”.

Aunque los líderes del movimiento independentista denuncian que “alguien diseñó aquella actuación policial para debilitarnos y rompernos” aquella misma noche “supimos de verdad que votaríamos porque estábamos decididos” y “que ganaríamos el combate contra las amenazas que el Estado imponía”.

En la carta escrita desde la prisión de Lledoners, a punto de cumplir los 300 días en prisión preventiva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se jactan que “desde la cárcel seguimos leales a ese compromiso” a favor de la República por la que dicen “decidimos no callar jamás”.

La misiva reza así: “Dignidad personal y colectiva. Miles de hombres y mujeres nos sentimos pueblo constructor de Libertad. Alguien diseñó una estrategia para rompernos y debilitarnos. Determinación colectiva no violenta como pocas veces habíamos visto antes. Aquella noche supimos de verdad que votaríamos porque estábamos decididos”.

La carta, que han leído ante los asistentes la cocinera Ada Parellada y el ex diputado de la CUP David Fernàndez, afirma: “Sabéis que nuestra prisión es injusta como injusto es nuestro juicio. Ayudadnos a explicar en todos lados y a tanta gente como seáis capaces que no hay delito; entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que no hubo violencia”.