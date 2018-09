Tres diputados independentistas escoceses del SNP visitan al golpista Cuixart en prisión

Tres diputados del Scottish National Party (SNP) en Westminster y otro miembro del partido han visitado este martes al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en la prisión de Lledoners (Barcelona) y han pedido su libertad y la del resto de presos separatistas, ha informado Òmnium este martes en un comunicado.

Cuixart, que el domingo cumplió 11 meses desde su ingreso en prisión preventiva, se ha entrevistado con el diputado de la cámara de los comunes Ronnie Cowan, a quien ha agradecido la visita días antes del aniversario de los acontecimientos del 20 de septiembre de 2017.

“En Escocia, los diputados del SNP encuentran muchos paralelismos con algunas de las situaciones vividas en Cataluña con el referéndum”, ha expresado Cuixart, aunque ha dicho que el caso escocés nunca han temido que les fueran a meter en la cárcel por defender el derecho de autodeterminación.

Cowan forma parte de una comitiva de parlamentarios de Westminster que han realizado un viaje de trabajo a Cataluña para conocer de primera mano la situación política catalana, junto con Gavin Newlands, Ann Harvey y Douglas Chapman del SNP.

Forman parte y están vinculados al grupo All Party Parliamentary Group On Catalonia (APPG for Catalonia), que es una entidad que tiene por objetivo consolidar la relación entre diputados británicos y catalanes.

En los últimos meses, han organizado charlas y actividades para sensibilizar a la opinión pública, y la comitiva se reunió el lunes con la comisión de internacional de Òmnium Cultural y con la mujer de Jordi Cuixart, Txell Bonet, que también es miembro de la Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC).