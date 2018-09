Los CDR preparan más ataques: quieren ocupar ayuntamientos tras la Diada hasta el 1-O

Una vez finalizada la manifestación convocada por la ANC y Òmnium Cultural, todos a tomar los ayuntamientos e instituciones catalanas. Este será el mensaje que los CDR mandarán a sus seguidores en las horas previas a la Diada, según ha podido saber OKDIARIO de las reuniones en las que se planifica la estrategia de reivindicaciones separatistas.

Y a diferencia de otras ocupaciones, esta no parece ser una media pensión de cena y noche incluida en un edificio público. Los CDR pretenden acampar en instituciones como mínimo hasta el próximo 1 de octubre, día en que se conmemora el primer aniversario de la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación.

El objetivo de esta acción, que hace días preparan los CDR minuciosamente con el fin de ordenar la ocupación por turnos para que nunca quede vacío ningún equipamiento, es exigir “la implementación del mandato del 1-O” y hacer efectiva la república.

Sin duda alguna, si la acción sale como ellos prevén, los CDR empezarán a marcar peligrosamente la agenda política catalana. Las ocupaciones coincidirían entre otras cosas con la constitución del ‘Consell de la República’ en Waterloo o la creación de la Crida Nacional, el partido de Carles Puigdemont y Quim Torra, y aunque en principio prevén finalizar la protesta el día 1, si se alargara podría incluso afectar a la celebración del debate de política general que se tiene que celebrar esa misma semana en el Parlament.

Fuentes de los CDR aseguran que tienen el compromiso de varías policías locales de que no van a ser desalojados de los equipamientos municipales, lo que facilitaría la ocupación de ayuntamientos dificultando así su funcionamiento durante el día a día. De momento, no obstante, ese compromiso aseguran no tenerlo por parte de los Mossos de Escuadra, en el caso que se acabe ocupando el Parlament de Cataluña o el Palau de la Generalitat.