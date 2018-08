La Crida de Torra y Puigdemont copia su logotipo de una web de iconos gratuitos

Un energúmeno (blanco) vociferante, se dirige a gritos a otro individuo (negro), que le escucha con infinita paciencia. Es la idea que transmite el logotipo de la Crida Nacional per la República, la plataforma política que Carles Puigdemont y Quim Torra han creado para ocultar las viejas siglas corruptas de Convergència y el PDeCAT.

Un logo realizado con trazos simples, que refleja bien la permanente actitud de matraca y bronca que los independentistas mantienen con el resto de los catalanes. Pero los padres de la criatura no se han roto la cabeza.

Como han observado algunos usuarios de las redes sociales, el nuevo logotipo de la Crida está copiado de una página web gratuita que ofrece una librería con miles de iconos para utilizarlos sin pagar derechos de autor.

La web se denomina Flaticon.es y se define como “el mayor sitio web de búsqueda de iconos gratuitos del mundo”. Fue fundada en 2013 por los hermanos Alejandro y Pablo Blanes, junto a Joaquín Cuenca, creador de la firma Panoramio, que fue adquirida por Google.

La web además ofrece una sencilla herramienta que permite localizar los iconos vectoriales por áreas temáticas, y luego colorearlos o modificarlos. En el caso del logotipo de la Crida, los responsables del partido de Torra se han limitado a darle un tinte racista (un individuo blanco se dirige a gritos a un negro), y han teñido el fondo de amarillo, el color de los lacitos con los que rinden homanaje a los políticos golpistas presos.

En concreto, la ilustración del catálogo de Flaticon.es que han elegido para ilustrar el logotipo del partido se llama “hombre gritando a otro hombre”. El nuevo modelo de convivencia que Carles Puigdemont y Quim Torra quieren implantar en Cataluña. Algo que ha provocado numerosas bromas en las redes sociales:

Los del prófugo Puigdemont y el racista Torra no podían haber dado con un logo más elocuente: un blanco grita a un negro y este se aguanta. pic.twitter.com/Q230XtwGAC — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 3, 2018

El logo de la Crida: un loco chillándote en la cara 👍 #noesfake pic.twitter.com/GRKYJsQiec — Juan Milián (@JuanMilian) August 3, 2018

El nacimiento de la Crida per la República no ha sido apacible, ya que desde Berlín el ex presidente Carles Puigdemont impuso una purga para evitar que asumiera el control de la formación política la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal. Puigdemont llegó a amenazar a los consellers de la Generalitat con que serían inmediatamente cesados, si apoyaban a Pascal.

Finalmente, Marta Pascal renunció a liderar el partido: “No tengo la confianza de Puigdemont”, asumió. En su lugar, David Bonvehí ha sido designado presidente de la Crida, con Miriam Nogueras como vicepresidenta.

Miriam Nogueras es miembro del Círculo Catalán de Negocios (CCN), el lobby independentista de empresarios que apoya a Puigdemont y que llama a hundir la economía catalana, con el fin de que la dispare la prima de riesgo española y la Unión Europea (UE) se vea obligada a reconocer la independencia de la región.