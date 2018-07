El golpista Sànchez desde prisión: “Pedro Sánchez es valiente, pero es insuficiente”

El golpista preso, ex líder de la ANC y supuesto líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reconocido la situación en Cataluña como una cuestión política, lo que ve como “un paso muy importante, valiente, pero insuficiente”.

En una entrevista del diario ‘Ara’, ha defendido el debate con el Gobierno central pero ha avisado de que “si el debate se sitúa en términos de cesión, el diálogo no avanzará; y sin diálogo no habrá acuerdos“.

Ha apuntado que un nuevo Estatut “no puede ser nunca la solución y no tendríamos que invertir ni un minuto” en intentarlo, y que solo avalaría una reforma de la Constitución si se suprime el artículo segundo.

Sànchez ha dejado claro que la apuesta tiene que ser por que el independentismo diseñe una estrategia que haga posible un “referéndum efectivo” sobre la independencia de Cataluña.

El ex líder de la ANC ha sostenido que “hay que asumir que el referéndum de autodeterminación continúa siendo la única salida para superar la crisis política y la única puerta democrática para entrar en la República”.

Por eso, cree necesario “orientar la acción política” para conseguir un referéndum efectivo y también para sumar apoyos al independentismo.

Sànchez ha defendido la Crida Nacional per la República, que impulsa junto al ex presidente fugado, Carles Puigdemont, y al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que tenga “la fuerza social y electoral necesaria para ayudar a culminar con éxito el camino que después del 1-O los partidos tradicionales no pudieron o supieron transitar con acierto ni éxito”.

Ha sostenido que la Crida “no será la refundación de nada: que nadie se haga ilusiones y, sobre todo, que nadie se preocupe”.

“En la cocina de la Crida hay actores de la antigua CDC, destacados ex dirigentes socialistas, antiguos alcaldes de ICV en el área metropolitana, y sobre todo personas que nunca han militado en ningún partido”, ha señalado.

El juicio “no será justo, puro ‘atrezzo'”

Sànchez ha afirmado que el juicio de la causa sobre el proceso independentista podría comenzar entre el 1 y el 15 de noviembre, aunque ha vaticinado que “será poco más que un gran ‘atrezzo’ pero sin ninguna credibilidad; no tendremos un juicio justo“.

“A nosotros la razón de estado ya nos ha condenado y sólo nos salvará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos“, ha asegurado.

También ha rechazado pactar una rebaja de penas con la Fiscalía, ya que cree que solo tendría sentido si se retiraran todas las acusaciones y se archivara la causa.