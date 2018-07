El PDeCAT votará a Mateo para RTVE el viernes a cambio de “un diálogo con resultados”

El PDeCAT votará a favor del nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE en el Pleno del Congreso convocado para el viernes, según han informado fuentes cercanas a la formación. Todo después de que el portavoz de la formación en la Cámara Baja, Carles Campuzano, lo supeditara a lograr “resultados” en el “diálogo” con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, la periodista no podrá contar con el favor de los ocho representantes de la formación independentista en la Cámara, ya que, las mismas fuentes, han señalado que uno de sus diputados, Antoni Postius, deberá ausentarse por compromisos políticos en Cataluña.

La elección de la administradora de RTVE se realizará en dos vueltas. En la primera, que se ha celebrado este miércoles, la candidata debía recabar el apoyo de 234 diputados (dos tercios de la Cámara), una mayoría que no ha alcanzado tras conseguir 168 votos favorables. Esto obliga a celebrar una segunda ronda, el viernes, en la que es válida la mayoría absoluta (176 diputados).

Tanto Unidos Podemos como PNV habían anunciado su apoyo a Rosa María Mateo desde el inicio, lo que sumado a los 84 escaños del PSOE, hacían 156. También ha votado a favor ERC, así como los cuatro de PDeCAT que estaban presentes en la sesión plenaria: el portavoz parlamentario Carles Campuzano, su adjunto, Jordi Xuclà, y los diputados Ferrán Bel y Feliu Guillaumes.

PDeCAT pone precio a su voto afirmativo

Aunque estaban en el Congreso, no han acudido al Pleno y por tanto, no han votado, la recién nombrada vicepresidenta del PDeCAT, Miriam Nogueras, y los diputados Sergi Miquel y Lourdes Ciuro, todos ellos más afines al ex presidente catalán Carles Puigdemont que sus compañeros de grupo, al igual que Antoni Postius, que no ha acudido al Pleno por un asunto médico.

Fuentes del partido han justificado la ausencia en la votación de los tres que sí estaban en la Cámara a que estaban asistiendo a otras reuniones, pero han garantizado que el viernes sí estarán todos en sus escaños, a excepción de Postius, que tiene un compromiso en su ayuntamiento. Así, el PSOE puede contar el viernes con 7 votos del PDeCAT a favor del nombramiento de Mateo

A su llegada al Congreso este miércoles, Campuzano había supeditadola posición de su grupo ante las votaciones sobre RTVE a que el “diálogo político” con el Ejecutivo de Pedro Sánchez diera “resultados”.

“Continuamos en conversaciones con el Gobierno. Nuestro compromiso ha sido claro, facilitar un Consejo de Administración profesional y plural y garantizar que RTVE cumpla con sus funciones sociales. Ése es nuestro compromiso y espero que lo resolvamos también en las próximas horas”, declaró Campuzano a los medios.

El voto del partido separatista es clave para el Ejecutivo para llegar a los 176 votos que necesita Mateo para ser elegida el viernes. El Gobierno también necesitará el viernes los votos de Nueva Canarias y Coalición Canaria, que ya le han apoyado en otras votaciones de este proceso.