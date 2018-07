Puigdemont se dará de baja del PDeCAT si Pascal no se retira hoy como Coordinadora General

Durante la mañana de este sábado, los afiliados al Partit Demócrata Europeu Català pueden presentar sus candidaturas para liderar el partido los próximos años. De momento, la única que ha manifestado su voluntad de hacerlo es la actual Coordinadora General, Marta Pascal, que tuvo que convocar el congreso extraordinario de estos días forzada por los críticos que quieren echarla de la dirección. Entre los que la quieren fuera, el ex presidente Carles Puigdemont, aún afiliado al PDeCAT, que si Pascal no se retira y vuelve a ocupar el cargo, dejará la afiliación al partido.

Desde primera hora de la mañana, tras no alcanzar ayer un pacto, las negociaciones ocupan el tiempo de la mayoría de compromisarios presentes en el Palacio de Congresos de Barcelona. Los críticos amenazan con presentar a otro candidato, el alcalde de Molins de Rei Joan Ramon Casals, si ella se presenta. Y a esta hora, ella no tiene la intención de ceder, consciente de que la quieren echar “por cuestiones personales”.

La principal amenaza para que Pascal ceda llegó el miércoles, en una reunión en Alemania entre Puigdemont y varios alcaldes del PDeCAT miembros de la dirección del núcleo duro de la Asociación Catalana de Municipios, entre los cuales los alcaldes de Gironella, Olot, Tortosa y el mismo posible rival de Pascal, Joan Ramon Casals. Allí, Puigdemont amenazó con abandonar la militancia si la senadora continuaba al frente del partido. El ex presidente, que pactó con Pablo Iglesias la moción de censura a Mariano Rajoy, le achaca a Pascal la decisión y que le quitara de en medio quién alimentaba su circo.

Las amenazas continuaron ayer, cuando los ex consejeros encarcelados Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn condicionaron su entrada a la ejecutiva a su salida de la dirección ejecutiva y la creación de una comisión que, en los próximos meses, lleve al PDeCAT a fusionarse con la Crida Nacional, el movimiento que lideran Carles Puigdemont, Quim Torra y Jordi Sánchez.

Torra, ausente

La división en el PDeCAT es tal, que el presidente de la Generalitat Quim Torra -que no es afiliado pero fue propuesto por el Partit Demòcrata-, no acudió en la jornada inaugural de ayer al congreso pedequiano. El presidente catalán estaba en el programa del congreso, donde tenía que intervenir, pero sin dar explicaciones decidió no acudir finalmente a la cita. Tampoco el ex presidente Carles Puigdemont intervino vía plasma, ni está previsto que lo vaya a hacer antes del final del cónclave.