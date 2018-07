El separatismo se lanza a por los 200.000 inmigrantes latinos a los que “cuesta entender la catalanidad”

El independentismo catalán siempre ha considerado que es más difícil conquistar para la causa de ruptura con España a los inmigrantes latinoamericanos que a los musulmanes. De ahí que, para salvar este obstáculo, y con el propósito de ensanchar la base social del separatismo, haya surgido ‘Latinos por la república’, una plataforma que nace con el objetivo declarado de “explicar por qué es positiva la independencia de Cataluña y la construcción de una república”.

“Toque de alerta”, un libro de entrevista de Salvador Cot con Heribert Barrera (el histórico dirigente racista de ERC) y Jordi Pujol, recoge la siguiente conversación:

-Heribert Barrera: “Nosotros incluso como grupo étnico tenemos complicado subsistir, porque aparte de la lengua, no tenemos ninguna característica interna importante que nos permita mantener la especificidad. No tenemos ni la insularidad de Irlanda ni una religión propia como los judíos o los musulmanes… Y por lo que se refiere a la lengua, la nuestra no está suficientemente diferenciada (…) de la dominante, de la española, y además para poder mantenernos como un grupo étnico en el territorio necesitaríamos cambiar mucho la mentalidad de la gente (…) Además, creo que lo que complica bastante las cosas es que es más difícil integrar a un latinoamericano que un andaluz.

-Jordi Pujol: Esto, seguro; y más que a un marroquí, la religión aparte, a los latinoamericanos les cuesta entender la catalanidad”.

Miles de seguidores

200.000 inmigrantes latinoamericanos viven en alguna de las cuatro provincias catalanas, según el Observatorio de la Inmigración del Ministerio de Empleo. Para superar el déficit que Pujol les atribuye a la hora de “entender la catalanidad” surge ahora ‘Latinos por la república’, una plataforma que en apenas una semana de existencia ya suma más de 6.000 seguidores en Twitter.

“Nacemos para explicar en qué nos puede ayudar la república catalana y qué podemos hacer para conseguirla. Pregunta, nosotros te respondemos”. Y el independentismo le ha dado rápidamente la bienvenida: “En las guerras de Independencia de las Repúblicas latinoamericanas participaron muchos catalanes. Somos hermanos”.

La plataforma no pierde el tiempo y ya ha comenzado a difundir los supuestos beneficios de la independencia: el primero, el de la sanidad universal y gratuita para todos, incluidos los ‘sin papeles’. ‘Latinos por la república’ asegura a sus seguidores que la ley fue aprobada por el parlamento catalán y recurrida por el Gobierno del PP.

Relatan también, por ejemplo, que una Cataluña independiente permitiría disponer de más de 10.000 millones que los catalanes pagan en impuestos.

La plataforma ha recibido la bienvenida de los grandes dirigentes independentistas, a quienes retuitean con fervor.

Musulmanes en el Parlament

Ganarse a los inmigrantes latinoamericanos se ha convertido en objetivo del independentismo después de que el otro gran colectivo, el musulmán, ya haya conseguido entrar en el parlamento catalán el pasado 21-D a través de ERC.

Najat Driouech (Marruecos, 1981), filóloga y técnica de empleo y formación en el Ayuntamiento de El Masnou, se convertió en la primera diputada musulmana del Parlamento catalán al resultar elegida en el puesto número 10 de la candidatura de ERC por Barcelona. Llegó a España con apenas 10 años.

Su escaño fue celebrado por la populosa comunidad musulmana en Cataluña. Y el presidente de la Pak Federación de España, Saqib Tahir, no ha esperado a concretar las demandas a la diputada. Son tres: comida halal en las escuelas, enseñanza del islam en las aulas y cementerios propios para los musulmanes.