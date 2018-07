El jefe de las cárceles catalanas participó en la presentación del 1-O y criticó el discurso del Rey

El actual director de Prisiones de Cataluña, Amand Calderó, están tan implicado en el proceso separatista que incluso acudió al acto de presentación del referéndum de independencia del 1-O que organizaron el 4 de julio de 2017 los exdirigentes golpistas hoy fugados o encarcelados.

Y es que, según ha podido saber OKDIARIO, Calderó fue uno de los 850 invitados por la Generalitat de Carles Puigdemont y Junts Pel Sí (JuntsxSí) que participaron en la puesta de largo de la consulta del secesionista del 1 de octubre. Este acto tuvo lugar en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) de Barcelona y en él intervinieron el propio Puigdemont y el entonces vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, entre otros.

Ahora, un año después de aquella conjura para perpetrar el golpe separatista, los exconsellers y exlíderes de la ANC y Òmnium Cultural encarcelados en Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco -entre ellos Junqueras- han sido trasladados desde estos centros penitenciarios de Madrid a prisiones de Cataluña, que están ya bajo mando de Calderó.

El director de Servicios Penitenciarios de la Generalitat jaleó en aquel acto, como uno más, la consigna “¡Queremos votar, queremos decidir!” después de que tanto Puigdemont como Junqueras trataran de convencer al auditorio de que el referéndum previsto iba a cumplir con “todas las garantías legales”.

Este acto llegó a ser objeto de investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona dentro de las diligencias sobre los preparativos del referéndum en el marco de la causa abierta por las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal.

A instancia del juez, la Guardia Civil se personó semanas después en el TCN para reclamar información relativa, entre otros aspectos, al contrato de alquiler de la sala. Desde Junts Pel Sí (JuntsxSí) señalaron que habían pagado 17.609 euros por el alquiler, el montaje y organización del evento.

Así mismo, Amand Calderó, que luce siempre el lazo amarillo en actos oficiales y que nunca fue apartado del cargo por el Gobierno de Mariano Rajoy mientras duró el artículo 155, llegó a visitar al exconseller de Justicia Carles Mundó cuando éste estuvo durante 33 días en Estremera en prisión provisional por desobediencia y malversación de caudales públicos.

“Mucha tristeza”

El pasado 3 de marzo, con motivo de un reportaje emitido en TV3 sobre Carles Mundó y su paso por la prisión de Estremera (el rodaje fue en la antigua cárcel Modelo de Barcelona), Calderó escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Emotivo reportaje desde la Modelo. Piel de gallina. Cuando lo he visto tocar el cristal del locutorio, he recordado las visitas a Estremera. Mucha tristeza. Momentos que no olvidaré jamás. Un hombre de paz, coherente y digno. Gracias Carles”. Calderó se pronunció así sobre Mundó, que había sido su jefe como conseller de Justicia, departamento al que está adscrita la competencia de Prisiones en la Generalitat. Con el levantamiento del 155, la nueva consellera de Justicia es la exdiputada de ERC en el Congreso Ester Capella.

Amand Calderó también tiene mensajes en las redes sociales atacando tanto al Rey como al propio Pedro Sánchez, quien ahora le ha cedido el control de los presos separatistas. De este modo, el presidente del Gobierno socialista ha abierto la puerta a que estos reclusos gocen de privilegios penitenciarios, algo más que probable a tenor del perfil de Calderó, un alto cargo tan leal a sus jefes como al proceso secesionista.

En concreto, a Felipe VI le recriminó que no realizara “ni una sola referencia a las personas heridas” en la cargas policiales del 1-O durante su discurso televisado. Mientras que al líder del PSOE le reprochó el gesto “decepcionante” y “vergonzante” de “avalar desde la izquierda la represión y la violación de los derechos humanos”.