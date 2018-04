La Guardia Civil desmiente a Cristóbal Montoro: hubo dinero público en la financiación del 1-O. La Guardia Civil ha traslado ya su documentación a la Justicia. Y en uno de sus informes afirma literalmente que “a la vista de todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que la campaña de civismo que el Departamento de Presidencia financia a través de un crédito solicitado al Departamento de Vicepresidencia […] con un presupuesto de 3.430.000 euros podría tratarse de la campaña del referéndum del 1 de octubre”.

El documento de la Guardia Civil destaca en su explicación que “finalmente la campaña no fue adjudicada a ninguna empresa y se declaró desierta”. Pese a lo cual “ésta se llevo a cabo de forma parcial”. Es más, se hizo, según los investigadores, sin adjudicación abierta. La Guardia Civil sostiene que se trata, de hecho, de una de las campañas más famosas del referéndum ilegal: se hizo “a través del anuncio de las vías en diversos medios tales como TV3, algunos medios de prensa escrita y digital”.

El documento que este lunes muestra OKDIARIO es la solicitud del crédito presupuestario pedido expresamente por la Generalitat para poder asumir la campaña de publicidad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sin embargo, ha insistido en que no se han gastado fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. En una entrevista publicada este lunes en ‘El Mundo’, el titular de Hacienda defiende su sistema de control presupuestario y afirma que “yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”.

Montoro extiende de este modo su afirmación a todo el dinero público. No sólo al procedente del FLA. Sino también a las partidas controladas directamente por el propio Govern. De ser cierta la tesis del ministro Cristóbal Montoro, de hecho, el delito de malversación podría estar en duda. Y ese delito, hoy por hoy, sostiene, por ejemplo, la solicitud de entrega a España de Carles Puigdemont.

La Guardia Civil acompaña su informe con el cruce de mails entre Oriol Junqueras y Jordi Turull, donde se habla delas necesidades de esta campaña diseñada en agosto de 2017: justo antes del referéndum ilegal.

En esas conversaciones sea narra cómo “el Departamento de Presidencia a través de la Secretaría de Difusión y Atención Ciudadana, donde se incluye la Dirección General de Difusión, ha previsto dar respuesta a las necesidades comunicativas del Gobierno de la Generalitat durante el mes de septiembre de 2017”, el mes previo al referéndum ilegal. Y que entre esas acciones informativas se encuentra una “campaña de contenido cívico, que promueve los valores de la democracia, la participación, los valores de la sociedad como el bienestar social, la cultura de la paz ala solidaridad”.

La Guardia Civil sostiene que, bajo esos nombres, realmente se camuflaba campaña del 1-O.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda, que afirma que las palabras del ministro reflejan la “realidad de que no se ha encontrado nada por el momento”. Y que “esa campaña no se pudo asignar precisamente por a intervención de los pagos por el Gobierno”. Pese a eso la Guardia Civil insiste en que se acabó pagando y se fraguó en diversos medios como TV3 y diarios escritos.