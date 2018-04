ANC y Òmnium usan técnicas de Goebbels para que ardan las calles: “¡Alzaos en nombre de Cataluña!”

La ANC y Òmnium recurren a técnicas propias de Goebbels para arengar a sus bases, ante el riesgo de que una parte de los independentistas caiga en el desaliento tras la detención de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell y el resto de líderes del golpe de Estado secesionista.

El audio, interpretado por una actriz dramática, circula por los grupos de whatsapp de los independentistas y ha sido rescatado por la web Dolça Catalunya. Utilizando un lenguaje belicista, en el más puro estilo del nacionalsocialismo de los años 30, exige a sus seguidores que no se rindan y se echen a la calle.

“Han capturado al hombre que hizo realidad nuestro sueño”, dice la grabación, “el president legitimo de Cataluña está cautivo en el extranjero, por voluntad y mandamiento del Reino de España. ¿Permitiremos esta aberración sin responder? ¿No nos movilizaremos por quien se movilizó cuando nosotros lo exigíamos? ¿Lo abandonaremos a su suerte como indignamente hemos hecho con el resto?”

“Han secuestrado al president”

Y continúa en la misma línea: “No dejo de escuchar que las calles serán siempre nuestras, pero las veo tan silenciosas… ¿Es que somos una nación castrada? ¿es que no tenemos orgullo y no sentimos la ofensa? Si mostramos normalidad ahora, cuando secuestran al president, ¿qué no se atreverán a hacernos?”

Tras una pausa dramática, la actriz advierte alzando la voz: “No, el presidente de Cataluña no puede ser preso como un criminal, no pueden tratarlo como un ladrón o un bandido. Es el hombre que nos conduce a la libertad, el símbolo de nuestra resistencia, de nuestra victoria”.

Poniendo en evidencia el caudillismo en el que se han instalado los independentistas, el mensaje transmite la misma idea que el presidente del Parlament, Roger Torrent: el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont está por encima de las leyes y de los tribunales, no puede ser juzgado por sus delitos.

“El Estado catalán no fue simbólico”

Por último, concluye su mensaje exigiendo a los independentistas que se movilicen: “Tomad las calles, que el mundo entero sepa que el Estado catalán no fue simbólico. Participad en cada acción, en cada muestra de resistencia. Cada golpe que ellos os den en nombre de España, alzaos en nombre de Cataluña“.

En difícil saber si este audio es obra de la ANC o de Òmnium, las dos asociaciones financiadas con dinero público y donaciones opacas que participaron en el diseño y la puesta en marcha del golpe de Estado independentista.

En ocasiones anteriores, Òmnium ha recorrido para este tipo de trabajos a la productora de Oriol Soler, asesor de Carles Puigdemont, accionista del diario independentista Ara e ideólogo del 1-O. Su productora realizó para Òmnium el vídeo Help Catalonia que, plagado de mentiras y falsedades, pretendía sensibilizar a la opinión pública europea y obtener su apoyo al proceso de independencia.