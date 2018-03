La CUP llama a la huelga general y los CDR piden ocupar las delegaciones del Gobierno

El dirigente de la CUP Antonio Baños ha hecho un llamamiento para convocar una “huelga general y paro de país” en Cataluña, en protesta por la detención del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha sido arrestado este domingo por la policía alemana en una gasolinera, cuando viajaba en coche desde Finlandia a Bélgica.

La última huelga general organizada por los independentistas en Cataluña se celebró el pasado mes de noviembre, organizada por el sindicato de la CUP Intersindical-CSC cuyo secretario general, Carles Sastre, fue condenado por la Audiencia Nacional a 30 años de cárcel por asesinar al empresario José María Bultó colocándole un artefacto explosivo en el pecho.

Por su parte, los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) han hecho un llamamiento este domingo a ocupar las sedes de la Delegación del Gobierno en Cataluña. La CUP ha difundido imágenes de un grupo de independentistas que se han congregado esta mañana en la subdelegación del Gobierno en Gerona.

ATENCIÓ! ➡ #Girona

▶ S'ha ocupat la subdelegació del govern espanyol a Girona ◀

Es fa crida a anar-hi a donar suport i portar menjar i aigua per les que ja hi són!#EstemPreparades per defensar la #República i exigir la #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/lNn9GHBqan

