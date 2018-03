La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrado su solidaridad con los concejales de ERC durante el pleno municipal tras la fuga de la secretaria general republicana, Marta Rovira. Su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha sostenido, como jurista, que se han traspasado líneas rojas: “C’s y PP son un peligro enorme para el Estado de Derecho y la democracia”, y ha dicho que la forma en que se está usando la Justicia para intervenir en política es un despropósito que está dañando gravemente las instituciones.

Rovira debía acudir este viernes al Tribunal Supremo (TS) para conocer el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena, que la investiga junto a otros líderes independentistas. Sin embargo, se ha fugado a Suiza y Colau la ha apoyado: “Son momentos duros”.

“Tenemos compañeros de ERC que sé que lo están pasando mal, y quiero mostrar mi afecto. Más allá de la discrepancia, mi afecto“, ha dicho Colau, afectada, cuando pasaba la palabra a los grupos de la oposición para debatir el informe durante el pleno, mientras el concejal republicano Jordi Coronas estaba visiblemente afligido.

Colau ha hablado de la huida de la acción de la Justicia de Rovira como de “que se va al exilio”, no que huye de la acción de la Justicia. La alcaldesa barcelonesa ha aseverado que se produce una situación de excepcionalidad permanente a la que no se acostumbra, por lo que ha pedido a todos poner la mejor voluntad para superar esta situación.

Bosch pide apoyo de los discrepantes

El líder municipal de ERC, Alfred Bosch, ha dicho que le entristece profundamente que una persona, para ser libre, deba irse de su país, y ha agradecido el apoyo de otros ediles, especialmente de los que mantienen discrepancias claras: “Os animo a hacer públicos vuestros sentimientos. Más allá del color político, humanamente se agradece mucho. Sois más que nuestros adversarios políticos”.

Ha dicho que Rovira recomendaba que, pasara lo que pasara, en la medida de lo posible, debía cogerles trabajando, por lo que ha propuesto a los concejales seguir haciéndolo mientras puedan, aunque ha añadido: “Es posible que, según las noticias que lleguen desde Madrid, haya un momento en que no podamos continuar“.

Jordi Martí (PDeCAT) ha criticado que “están pasando cosas demasiado gordas” y ha afirmado que, aunque la recomendación de Bosch de trabajar es buena, no pueden estar al 100% de sus capacidades dada la situación.

Carina Mejías (C’s) ha lamentado las palabras de Pisarello y ha pedido intervenir fuera de turno —algo que le ha denegado Colau porque ha dicho que no ha habido insultos—, y ha respondido a Bosch que tienen su “empatía personal”, pero que no debe confundirse con la obligación de cumplir la ley, y que las consecuencias de incumplirla deben estar sometidas a los tribunales.

La socialista Carmen Andrés, ha expresado también su estima y afecto por sus compañeros de ahora y antes que están sufriendo esta situación personal y humana: “Hoy también estamos tristes”, ha señalado, al margen de las discrepancias políticas.

Maria Rovira (CUP) ha expresado su tristeza y su apoyo a los citados: “Un abrazo a todas las personas cuya vida depende hoy de un tribunal absolutamente dictatorial. Las decisiones de estas personas hoy son también las decisiones de la CUP Capgirem Barcelona”.

El concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), ha expresado su apoyo a todos los citados a declarar este viernes, y ha garantizado: “Sea cual sea la decisión, estamos con todos ellos, también los encarcelados o en el exilio”.

Los concejales de todos los grupos —excepto el PP, que no se ha referido al asunto— han expresado su posicionamiento durante el debate del informe anual de la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, tras el cual Colau ha detenido el pleno durante unos 10 minutos para hacer un receso, algo poco habitual.

Forn en prisión

El ex alcalde de Barcelona y líder del PDeCAT en el Ayuntamiento, Xavier Trias, ha agradecido “sinceramente” a Colau que haya visitado a los presos soberanistas, y ambos han lamentado que sigan en la cárcel, nombrando al ex portavoz municipal del PDeCAT y ex conseller de Interior, Joaquim Forn.

Al empezar el pleno, Trias ha lamentado que Forn continúe en prisión pese a la petición de libertad bajo fianza de 100.000 euros del fiscal, algo que ha tachado de incomprensible, y Colau ha sostenido después: “Más allá de las ideas de todos, creo que todos lamentamos que Forn siga en la cárcel, igual que las otras personas”.

Trias ha dicho que se está produciendo una injerencia de la justicia en la política absolutamente fuera de tono, y ha añadido sobre las citaciones en el TS: “Hoy viviremos un día que no sabemos si será muy triste o sólo triste”.