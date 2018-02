La defensa de Gabriel presentará un escrito anunciando que no comparecerá mañana ante el Supremo

La defensa de la dirigente de la CUP, Anna Gabriel, presentará este martes un escrito ante el Tribunal Supremo donde afirmará que “a la vista de lo que aparece en prensa hoy” todo apunta a que la exdiputada catalana “no comparecerá mañana” y por lo tanto, su letrado tampoco acudirá a la cita judicial.

Anna Gabriel ha confirmado que se encuentra en Ginebra (Suiza) para no declarar ante el magistrado Pablo Llarena por el proceso independentista en Cataluña. En una entrevista a un medio local, Le Temps, en el que asegura que la prensa y el Gobierno ya le han condenado: “Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos”.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran el escrito donde se confirmará la ausencia de Gabriel “se presentará esta misma mañana”. Esta tarde, la CUP ofrecerá una rueda de prensa en Barcelona donde indicarán porque Anna Gabriel ha elegido Suiza. Un país que al no estar integrado en la Unión Europea UE, no está sujeto a la Orden Europea de Detención y Entrega OEDE.

El juez Llarena tendría por tanto que solicitar su extradición. Estas mismas fuentes indican que los letrados de Gabriel seguirán el devenir de “los recursos presentados por cuestiones de competencia y las pruebas” que incriminan a la dirigente cupera.

Según el escrito de la defensa de Gabriel que ejerce Benet Salellas al que ha tenido acceso OKDIARIO, “por cuestiones de lealtad procesal esta parte pone en conocimiento del Tribunal dicho extremo y en consecuencia y dado que la diligencia de declaración de investigada no va a producirse anunciamos con el presente escrito que el letrado que suscribe tampoco comparecerá mañana ante este Tribunal”.

La defensa de la anticapitalista pidió un aplazamiento de su declaración -finalmente prevista para este miércoles a las 09:30 horas-, momento en el que ya se encontraba fuera de España, como informó este diario, que hoy da cuenta de los planes del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena una vez Gabriel no comparezca: orden de detención y extradición.

Anna Gabriel estaba citada mañana miércoles ante el Alto Tribunal en calidad de investigada por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. Los investigadores la sitúan como integrante del denominado ‘Comité Estratégico’ del proceso independentista.