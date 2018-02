El jefe de relaciones internacionales del PDeCAT sobre la dirección del partido: “No me representa”

Las palabras de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, en una entrevista este jueves, donde defendía la formación de un Govern estable dentro la legalidad vigente, han caído como un jarro de agua fría entre los más radicales del partido heredero de Convergència.

Uno de los que se ha pronunciado con más contundencia es el responsable de relaciones internacionales del partido, Víctor Puig, nombrado por Pascal, que en dos tuits ha anunciado que “continúo en el PDeCAT porque la dirección no lo es todo, lo somos los asociados, pero esta dirección no me representa. Ni de lejos!”, sentenciaba.

Puig, que también es el candidato y portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Rubí (Barcelona), ha cargado contra Pascal en un segundo tuit, que ha sido acogido con agrado por la ex consellera fugada Clara Ponsatí, en el que decía que “cuando Santi Vila te retuitea y Enric Millo te aplaude, es cuando puedes estar seguro que has dejado de representar a los asociados”. El político independentista continúa diciendo que “el país necesita Govern, pero no a cualquier precio” mientras pone en duda el liderazgo de Pascal asegurando que “se necesitan liderazgos que lo defiendan con dignidad y coherencia”.

En la misma línea se ha pronunciado Aleix Sarri, asesor del eurodiputado Ramon Tremosa y mano derecha de Carles Puigdemont desde su huida a Bruselas. También vía twitter, Sarri ha explicado que “hoy muchos hemos entendido por qué se tenía que crear JXCat y por qué se tiene que seguir impulsando el proyecto que representa Puigdemont”.

Sarri añade sobre Puigdemont que “él, los 34 diputados de JxCat y la gente que les da apoyo son la mejor garantía para defender la soberanía de nuestro pueblo”.