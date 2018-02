Torrent utiliza el coche oficial y un mosso de escolta para visitar a los golpistas presos en Madrid

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha viajado este jueves a Madrid para visitar a los ex consellers presos. En su desplazamiento ha utilizado el coche oficial y ha sido acompañado en todo momento por un mosso como escolta.

Torrent acudía por la mañana a la cárcel de Estremera, donde se encuentran presos el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el ex conseller de Interior Joaquim Forn. Posteriormente, ha utilizado los recursos públicos para desplazarse al penal de Soto del Real, donde se encuentran presos el presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y el máximo responsable de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Para poder llegar a ambos centros penitenciarios, Torrent ha hecho desplazar un vehículo oficial del Parlament hasta Madrid, para ser utilizado por él, su escolta de los mossos y su jefe de prensa.

El vehículo, un mono volumen de la marca SEAT, ha trasladado a primera hora de la mañana a Roger Torrent hasta la mismísima puerta de entrada del centro de Estremera, evitando que se captaran imágenes por parte de los medios de comunicación. Allí le esperaba un grupo de guardias civiles, qué le ha acompañado en su entrada. A la salida, el vehículo le ha esperado en el mismo lugar, aunque posteriormente a la salida se ha bajado en los exteriores para hacer declaraciones a los medios de comunicación.

El presidente de la cámara catalana viajó el miércoles de Barcelona a Madrid y este jueves, finalizadas las visitas a los presos, ha emprendido viaje de regreso a Cataluña. Este mediodía Torrent ha aprovechado para mantener un almuerzo en Madrid, aunque no ha trascendido con quién.

En otras ocasiones, cuando dirigentes catalanes han visitado a los reos en Madrid, han utilizado coches VTC o taxis para desplazarse desde la capital hasta los distintos centros penitenciarios, a unos 100 kilómetros de Madrid el de Estremera y a unos 35 el de Soto Del Real.