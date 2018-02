El presidente del Parlament de Cataluña, el republicano Roger Torrent, ha llegado este jueves a primera hora a la prisión de Estremera para entrevistarse con los golpistas presos. En esta primera parada del día, rendirá visita a su jefe en ERC, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y el ex conseller y ya ex diputado Joaquim Forn.

Posteriormente, Torrent se desplazará a la prisión de Soto del Real para verse con los líderes encarcelados de la ANC, Jordi Sànchez —diputado electo de JxCat—, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Este jueves se cumplen 115 días de que ‘los Jordis’ permanecen entre rejas por su participación en el golpe que condujo al referéndum ilegal de independencia de Cataluña del 1-O y 86 desde que Junqueras y Forn fueron enviados al centro penitenciario de Estremera.

La visita de Torrent, actualmente primera autoridad de Cataluña a la espera de la investidura aún suspendida a causa del empeño del fugado Carles Puigdemont en ser nombrado desde su chalet de Waterloo (Bélgica), se enmarca en la justificación de que quiere “defender os derechos de los 135 diputados” de la Cámara autonómica, como él mismo dijo.