El juez afirma que el 1-O se financió con dinero procedente del FLA como adelantó OKDIARIO

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, considera que el referéndum ilegal del 1-O fue financiado con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). OKDIARIO ha venido contando de qué manera se camuflaban partidas de fondos públicos destinados a pagar la factura del ‘procés’. Para el juez, resulta “evidente” que el importe destinado a la celebración del referéndum “debe atribuirse” al menos en parte al dinero obtenido de dicha línea de crédito estatal.

Así lo plantea el juez en un auto, al que ha tenido acceso este diario, en el que se confirma la personación en la causa de la Abogacía del Estado. Responde a la defensa de Josep María Jove, el que fuera número 2 del ex vicepresidente del la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras en la cartera de Economía, quien cuestionaba la falta de legitimidad de los Servicios Jurídicos del Estado en este procedimiento.

El auto tiene fecha de 20 de enero y en él se detalla que la Comunidad Autónoma de Cataluña recibió 6.664,8 millones de euros en año 2012, a los que siguieron 10.050,6 millones en 2013, 7.912,9 en 2014, 11.133,58 en 2015, 10.090,66 millones en 2016 y 7.757,2 millones de euros el año pasado.

De forma contundente, el juez afirma que estas cantidades constituyen una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat y que, con el objetivo de celebrar el referéndum del 1-O y a ante la imposibilidad de poder atribuir un gasto concreto a una determinada partida es por lo que dichos gastos fueron imputados al FLA percibido en el año 2017.

Personas y entidades interpuestas

Así, si dicho pago se realizó tanto directamente por la Generalitat como `por personas o entidades interpuestas, se hizo “con la finalidad de desviar el rastro de las partidas” dificultando así la investigación. Insiste el juez en que “todo o parte” de los pagos se realizados a cargo de los créditos del FLA, cuya finalidad era otra.

La resolución, de 3 páginas, rechaza este argumento de la defensa de Jové y recuerda que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es una línea de financiación creada por el Gobierno en julio de 2012, en el contexto de la crisis económica, y está concebido para que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados pagando unos altos intereses.

Todos estos argumentos, a juicio del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, “justifican sobradamente “el interés del Estado en la malversación, ya que el Tribunal Constitucional prohibió expresamente utilizar dinero público para financiar la consulta ilegal. El delito que se investiga en este caso es el de malversación de caudales públicos.

El descarado saqueo del FLA

Las afirmaciones de Ramírez Sunyer, además, vienen corroboradas por el aviso del que fuera secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó Tenesa, que dijo, ni más ni menos, que había que “saquear el FLA”.

Salvadó Tenesa tenía un plan muy claro: saquear “el FLA [Fondo de Liquidez Autonómico con el que el Gobierno central rescata a las comunidades autónomas quebradas]”. El personaje al que la Guardia Civil considera un hombre fundamental dentro del golpe de estado separatista afirmó que “el FLA no durará siempre y cuando seamos independientes no habrá FLA”. “Este ejercicio es estratégico”, añadió en mayo de 2017. Porque “necesitamos llegar con oxígeno. No podemos llegar al momento post referéndum asfixiados financieramente”.

A espaldas de Montoro

El pasado 29 de noviembre, OKDIARIO adelantaba que la Generalitat habñia encontrado el mecanismo para usar los fondos que llegaban a Cataluña procedentes del rescate del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a espaldas de los controles de Hacienda: la emisión de facturas de gasto falsas.

Así el dinero, supuestamente, ya se había gastado y, por lo tanto, se podía destinar a pagar los gastos del 1-O. “Tienes que hacer un documento para justificar el cambio de partida del dinero, que ponga que tienes que hacer estos gastos o estos otros”, indica uno de los responsables del gasto de un área de la Generalitat al encargado de crear el censo de catalanes en el extranjero, tal y como recogen las grabaciones de llamadas ‘pinchadas’ por la Guardia Civil a instancias judiciales.

El concepto era lo de menos, porque la cuestión era justificar que ese dinero ya se había liquidado. Y como ya había desaparecido, se podía trasladar a las partidas ilegales con las que se financiaba el golpe de Estado separatista sin que, en principio, dejase rastro.

Saltándose el control de gasto

Esta misma semana, OKDIARIO destaca cómo el huido Puigdemont ordenó burlar los controles de Montoro para destinar dinero público a inflar sueldos de sus ’embajadas’ en el extranjero.

La Guardia Civil accedió a nueva documentación que demuestra que la Generalitat y sus responsables se saltaban las indicaciones de control del gasto pese a las advertencias expresas del Ministerio de Hacienda y pese a que la Intervención de la propia Generalitat había mostrado “reparos”.

El documento es de una importancia decisiva en un momento en el que el Tribunal de Cuentas ha acordado ya el inicio de una investigación de las finanzas y gastos de la red diplomática de la Generalitat (Diplocat, las conocidas como ’embajadas’ catalanas) para comprobar el destino dado a los recursos asignados a la política de acción exterior de Cataluña entre los ejercicios 2011-2017.