El ex conseller de Cultura y diputado de Junts per Catalunya Lluís Puig se ha disculpado por haber anunciado anoche la renuncia a su escaño de la también ex consellera Meritxell Serret (ERC), al igual que han hecho él mismo y la también cesada Clara Ponsatí, ambos de JxCat.

Tras haber anunciado en su cuenta de Twitter la renuncia de los tres ex consellers para blindar así la mayoría independentista en el Parlament con vistas a la sesión de investidura de mañana, Puig escribió otro tuit en el que pedía “disculpas sinceras” por su “incontinencia verbo/tuitera”.

Haig de demanar disculpes públicament per la meva incontinència verbo/tuitera. No tinc dret a parlar en nom d’altres grups parlamentaris. I sóc conscient que tot i les disculpes és difícil redreçar el què està dit. Repeteixo, disculpes sinceres @MeritxellSerret i @Esquerra_ERC — Lluís Puig i Gordi (@PuigGordi) 28 de enero de 2018

“No tengo derecho a hablar en nombre de otros grupos parlamentarios. Y soy consciente de que pese a las disculpas es difícil reparar lo que está dicho”, ha añadido Puig.

Ni Serret ni ERC han aclarado hasta el momento en sus perfiles de Twitter si la ex consellera renunciará finalmente a su acta de diputado, al igual que los dos diputados de JxCat en Bruselas.