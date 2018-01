El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, viajó el pasado sábado a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), el pueblo del ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. Torrent se reunió con la mujer de Junqueras y sus hijos para ofrecerles su apoyo. Se trata de su primer viaje institucional como presidente de la cámara autonómica catalana.

“He podido hablar con Neus, Lluc y Joana, la mujer y los hijos de Oriol Junqueras. Están fuertes y esperanzados de que en breve se hará justicia y podrán volver a tener a Oriol con ellos“, manifestó en las redes sociales.

Torrent viajó a este municipio del área metropolitana de Barcelona para inaugurar la 1ª Muestra Internacional de Pastelería, aunque no desaprovechó la ocasión para reunirse con la familia del ex conseller encarcelado.

“Hoy he hecho mi primera visita institucional en Sant Vicenç dels Horts para inaugurar la 1ª Muestra Internacional de Pastelería. Un sector donde tradición e innovación no se miran con desconfianza, sino con voluntad de avanzar juntas. En política esta receta es igual de válida”, señaló en su perfil de Twitter.

Avui he fet la meva primera visita institucional a Sant Vicenç dels Horts per inaugurar la 1ª Mostra Internacional de Pastisseria. Un sector on tradició i innovació no es miren amb desconfiança, sinó amb voluntat d’avançar juntes. En política aquesta recepta és igual de vàlida. pic.twitter.com/cGrdSWO1TN

— Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 20 de enero de 2018