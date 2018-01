El Supremo mantiene en prisión a Junqueras por unanimidad

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad mantener en prisión provisional a Oriol Junqueras por riesgo de reiteración delictiva, desestimando el recurso de la defensa del ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, en Estremera desde el 2 de noviembre, y tras tomarle declaración este jueves.

Los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, los encargados de revisar la situación del político de ERC, quienes han revisado el recurso, estiman que de ser puesto en libertad podría incurrir en el delito de rebelión, por el que está imputado además de por sedición y malversación.

Así, dan por bueno el criterio del juez Pablo Llarena, encargado del caso, coincidente con el de la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por el partido VOX.

Junqueras, que logró un escaño en el Parlament en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, aseguró ante Colmenero, Barreiro y Monterde que es “un hombre de paz” y de firmes “convicciones religiosas” incompatibles con la violencia, algo que un vídeo recuperado hace unas horas pone en seria cuestión.

En su alegato, el dirigente expresó asimismo su compromiso por el diálogo y la bilateralidad, palabras que para el Supremo no son garantía de nada tras sucesos como los del 20 de septiembre -asedio a la Guardia Civil, boicoteando registros en dependencias del Govern- o el 27 de octubre -declaración de independencia-, muy graves en el marco de un Estado de Derecho.

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 5 de enero de 2018