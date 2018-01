Tabarnia llega a la televisión del país donde se esconde Puigdemont

Tabarnia, el movimiento que plantea la unión de Tarragona y Barcelona para formar una nueva Comunidad Autónoma que siga anexionada al resto de España, ha llegado viralizarse a nivel global. Prueba de ello es que en los noticiarios de la televisión belga también se explica este movimiento, justo en el país elegido por Carles Puigdemont para fugarse y huir de la justicia española.

El canal RTBF (Radio Télévision Belge Francophone) empieza explicando esta corriente con el mapa político de Tabarnia. “Tabarnia, un nombre creado con las iniciales de las ciudades de Tarragona y Barcelona, quiere separarse del resto de Cataluña”, arranca el relato del presentador.

“¿Por qué? Porque en esta parte más rica y más urbana de Cataluña, los catalanes quieren mayoritariamente quedarse en España. Ha circulado esta petición en las redes sociales y lo han hecho viral”, recalca la televisión belga, aludiendo a los resultados electorales del pasado 21-D.

Acto seguido, el telediario subraya que, aunque sea una “petición satírica que pide la independencia de Tabarnia y una región ficticia que agruparía la provincia de Barcelona hasta la ciudad de Tarragona, al Sur”, se encuentra “agitando las redes sociales en este momento”.

Desde el medio belga se asegura que este movimiento “ha reunido más de 130.000 firmas”, aunque en las últimas horas esta cifra se ha disparado hasta superar las 200.000 firmas a través del portal change.org.

“Esta franja de territorio urbano mayoritariamente ha votado a partidos unionistas favorables a Madrid, al contrario que el interior catalán, masivamente independentista”, destaca el vídeo colgado y subtitulado por el portal Dolça Catalunya.

“Barcelona is not Catalonia”

También se hacen eco de las repuestas que generaron algunos dirigentes separatistas en redes sociales, como el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la diputada de la CUP en el Parlament, Mireia Boya.

“Los líderes de la reivindicación ridiculizan los eslóganes de sus adversarios independentistas. Aquí el ‘Catalina is not Spain’ se ha convertido en ‘Barcelona is not Catalonia’“, concluye el telediario belga.

El canal RTBF se suma a otros medios internacionales como Le Monde, The New York Times, Euronews o AFP para visibilizar Tabarnia a nivel internacional. De esta forma, la iniciativa ya ha despertado el interés de toros medios del mundo sin haber gastado ni un sólo euro de dinero público, mientras que Carles Puigdemont gastó 70 millones de euros de la Generalitat en su fracasado intento de internacionalizar el proceso separatista.

En los últimos días se está disparando la demanda de banderas de Tabarnia en Internet y en las redes sociales, provocando que los empleados de de una empresa de impresión catalana se hayan quedado sin vacaciones para cubrir este alto nivel de demanda por Navidad.