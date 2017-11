El responsable de construir la Hacienda Catalana pidió saquear el FLA para “llegar con oxígeno” al 1-O

El secretario de Hacienda de la Generalitat tenía un plan muy claro: saquear “el FLA [Fondo de Liquidez Autonómico con el que el Gobierno central rescata a las comunidades autónomas quebradas]”. Porque, como afirmó Lluís Salvadó Tenesa, responsable de construir la Hacienda catalana y al que la Guardia Civil considera un hombre fundamental dentro del golpe de estado separatista, “el FLA no durará siempre y cuando seamos independientes no habrá FLA”. “Este ejercicio es estratégico”, añadió en mayo de este año. Porque “necesitamos llegar con oxígeno. No podemos llegar al momento post referéndum asfixiados financieramente”.

Las palabras de Salvadó Tenesa figuran ya en las investigaciones aportadas por la Benemérita al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Esas y otras procedentes de los pinchazos telefónicos que se le realizaron ante la evidencia de que su figura era primordial en la construcción de lo que, ellos mismos denominaban, las “estructuras de país”. Y una de estas estructuras, evidentemente, era la que tenía que dotar de “oxígeno financiero”, como Salvadó Tenesa le llamaba al dinero. Es decir, la que tenía que conseguir la recaudación de ingresos para aguantar el golpe inicial de la independencia. Porque, como queda claro en estas investigaciones, sabían perfectamente lo que ocultaban a la gente: que la salida de Cataluña de España supondría una “asfixia”, al menos en el momento inicial.

Salvadó Tenesa fue “diputado del Parlamento de Cataluña en el año 2012” y “secretario de Hacienda del Gobierno de Cataluña desde el 14 de enero de 2016”, como destaca la Guardia Civil.

Y en su intervención ante la Asamblea Nacional Catalana el 11 de mayo de 2017 aseguró que “el día que proclamaremos la República Catalana, que intentaremos que sea el 1 de enero, haremos fases. No partiremos el ejercicio fiscal. Así las empresas y los contribuyentes no se harán un lío de declarar un trozo del ejercicio a una hacienda y otro ejercicio a la otra”.

Pero había una cosa que preocupaba mucho a Salvadó Tenesa. “Y es muy importante para el proceso político que vive nuestro país, que seamos capaces de demostrar a los mercados internacionales… a los cuales, de aquí a cuatro días, habremos de ir a llamar a la puerta… porque el FLA no durará siempre y cuando seamos independientes no habrá FLA, obviamente […]”, explicó ante el foro separatista el responsable directo de fabricar la hacienda ilegal.

Pero frente a esa preocupación, Salvadó Tenesa tenía clara una solución: saquear a todos los españoles que con sus impuestos dotan, día a día, el sistema de rescate a las autonomías con problemas. ¿Cómo? Exprimiendo la máxima expresión de esa solidaridad española con las regiones quebradas: el FLA. El FLA es un instrumento financiero con el que la Hacienda central -es decir, las arcas a donde se envían todos los impuestos nacionales pagados por los españoles- rescata a los territorios con incapacidad financiera. El FLA, de hecho, se diseñó para que las poblaciones de estas regiones no tuviesen que sufrir la falta de fondos privándose de una buena sanidad, educación y servicios sociales.

Pero Salvadó Tenesa y su Generalitat tenían otro fin pensado para estos fondos: “Por lo tanto, este ejercicio es estratégico para el proceso que estamos viviendo y además es más estratégico para cuando llegue el momento, porque necesitamos llegar con oxígeno”, afirmó. “No podemos llegar al momento post referéndum asfixiados financieramente, ni asfixiados desde la perspectiva de la tesorería, porque seremos terriblemente vulnerables”, añadido sin matiz alguno. Porque el plan era llenar sus despensas separatistas con la solidaridad española. Una solidaridad que, en el caso de Cataluña y desde 2012, ha enviado 68.500 millones de euros a esta región para paliar sus terribles problemas económicos.

En una de las llamadas telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, realizada el 17 de julio de 2017, una de las personas que traslada información sobre cómo avanza el proceso de creación de la Hacienda catalana, informa a Salvadó Tenesa de que “cree que el Estado lo puede impugnar”, en referencia a parte de los trabajos que desarrollan. Que “cree que sin ningún fundamento válido, pero como hacen cosas que se saltan todo a la torera…”, podrían tumbarles parte de su labor.

En esa llamada, sin embargo, se aportan de nuevo soluciones por el subordinado de Salvadó Tenesa, que apunta que “hay dos artículos en la ley tributaria que de forma clarísima habilitan para poder pedir esta información por mucho que haya un principio de autonomía local, pero que eso no tiene nada que ver, porque no se están poniendo con autonomía local, que no están intentando aplicar un impuesto suyo”, porque lo que están intentando, y lo deja clarísimo, es “tener información para nuestros impuestos”, como señala ya la información en manos de la Justicia y que ha sido reclamada por las diligencias de la acusación particular de VOX.