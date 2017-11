Millo califica de “auténtica broma” que Puigdemont pida hablar con Rajoy

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha tachado de “auténtica broma” que el ex presidente catalán Carles Puigdemont exija dialogar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que le ha recordado que ahora es sólo un candidato a las elecciones, además de un “huido de la justicia”.

En rueda de prensa en Barcelona para informar de los acuerdos del Consejo de Ministros relativos a Cataluña, Millo ha negado asimismo que, como ha asegurado la alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, el Gobierno diera “garantías” a Puigdemont de que, si convocaba elecciones, no se aplicaría el artículo 155.

Tras su intervención inicial sobre los acuerdos, Millo ha sido preguntado sobre las declaraciones de Puigdemont a la radio pública alemana Deutschlandfunk, en las que ha exigido “hablar bilateralmente” con Rajoy “porque el problema que existe en Cataluña no existe en otra comunidad autónoma”.

“Puigdemont, hoy en día, aparte de ser una persona huida de la justicia, ha presentado su candidatura a las elecciones autonómicas, aceptando por lo tanto la legalidad. En estos momentos es un candidato, además de una persona huida, por lo que parece una broma que pretenda sentarse en estos momentos a hablar con el presidente”, ha afirmado Millo.

En este sentido, ha instado a Puigdemont a que “si quiere debatir de propuestas de futuro en Cataluña, tiene a los candidatos de los diferentes partidos con los que debatir y contrastar propuestas”.

Por otro lado, se ha referido al rifirrafe entre la alcaldesa de Hospitalet y Puigdemont a través de Twitter. Nuria Marín ha asegurado que el ex president tenía “las garantías que pedía” para convocar elecciones de forma anticipada, lo que -a su juicio- hubiera servido para frenar el 155. Puigdemont le ha respondido que esa afirmación es “rotundamente falsa”.

Desmiente a la alcaldesa

Sobre esas supuestas garantías, Enric Millo ha asegurado que “no había ningún acuerdo de este tipo”, ni tampoco hubiera habido “contraprestación” alguna si Puigdemont hubiera adelantado elecciones, sobre todo porque “en ese momento la propuesta del Gobierno (de activar el 155) había sido tramitada al Senado para su análisis y la comisión del Senado estaba en marcha”.

“Otra cosa -ha añadido Enric Millo- es que si Puigdemont hubiera decidido convocar elecciones, la comisión del Senado, antes de llevarlo a votación, hubiera tenido en cuenta ese escenario, y no sé hasta qué punto hubiera podido modificar o no el contenido del dictamen. Pero no me corresponde a mí ni al Gobierno”.

“No conozco en qué información se basa la alcaldesa, pero posiblemente no la tenga completa”, ha considerado Millo.

Enric Millo ha “confirmado” por otro lado que la dotación policial de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desplegada en Cataluña “se ha ido reduciendo de manera progresiva a medida que se va recuperando la normalidad”, aunque ha evitado ofrecer cifras concretas.