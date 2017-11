El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha alertado este lunes de que “peligran” las pensiones de los catalanes si ganan los independentistas en las elecciones del 21 de diciembre y se perpetua la hoja de ruta soberanista.

Lo ha hecho en rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, en la que ha llamado a participar masivamente en los comicios para frenar el independentismo porque, “cerrando ese libro, las pensiones van a estar garantizadas”.

Albiol quiere un PP catalán fuerte que vaya de la mano del Gobierno central para asegurar y proteger las pensiones, así como garantizar la estabilidad económica: “Con las cosas de comer no se puede jugar”.

Por ello, ha abogado por “poner punto y final a una etapa negra” por culpa de los partidos independentistas, teniendo en cuenta que más de 2.400 empresas han cambiado su sede social y que más de 1.000 han trasladado su domicilio fiscal.

Albiol ha explicado que lleva semanas recorriendo intensamente Catalunya y que los vecinos le trasladan su preocupación por el futuro de las pensiones, y ha querido trasladarles “un mensaje de confianza: hay que conseguir un PP fuerte en Catalunya y todo estará garantizado”.

“Mientras Cataluña siga formando parte de España y el Gobierno esté gobernado por Rajoy, las pensiones de los catalanes no corren ningún riesgo“, y por ello es tan importante hacer frente al independentismo en las urnas el 21 de diciembre, ha añadido.

A su juicio, “con toda seguridad, los catalanes no podrían estar cobrando su pensión si Cataluña fuera independiente”, y por ello —ha apuntado— la independencia es lo peor que le podría pasar a los ciudadanos.

Sede de la EMA

Otro de los efectos del proyecto independentista podría ser, según Albiol, la pérdida de la sede de la Agencia Europa del Medicamento (EMA): Barcelona se ha presentado y el destino final se decide este lunes.

“Esperamos que no ocurra como con las más de 2.400 empresas que se han ido por culpa del proceso independentista” y que eso no condicione la candidatura de Barcelona para acoger la EMA, ha añadido Albiol, que también ha considerado que la ruptura del pacto de gobierno con el PSC por parte de BComú ahonda la inestabilidad.

A su juicio, Barcelona es “la mejor de las ciudades que se presenta y tiene el mejor proyecto de todos” y por ello espera que gane, si bien subraya que el proceso independentista no ayuda a que se proclame ganadora.

Encuestas del 21-D

Preguntado por las últimas encuestas electorales del 21-D, que apuntan a una pérdida de apoyos por parte del PP, Albiol ha dicho que confía en sacar muy buen resultado y que este tipo de sondeos “se equivocan mucho”.

También ha recordado que el PP “siempre ha tenido voto oculto, más todavía con el artículo 155” de la Constitución, por lo que los resultados de las encuestas no son un referente para los populares.

A 300 kilómetros de Cataluña

Albiol se ha referido a la manifestación del pasado sábado en Valencia, en la que “C’s fue de la mano de los independentistas de Compromís para reclamar una mejor financiación y desgastar al Gobierno”.

“¿Cómo es posible que C’s diga una cosa en Cataluña y haga otra cosa distinta en Valencia, a menos de 300 kilómetros?”, se ha preguntado, y ha pedido coherencia y responsabilidad al partido que lidera Albert Rivera.

También ha dicho que ni Ciudadanos ni el PSC han respondido formalmente a la carta que les envió para pedir un frente común contra el independentismo, si bien ha dicho que no confía en que lo acepten.

“C’s parece que está más centrado organizando actos con los independentistas en Valencia, e Iceta (PSC) dice que gobernará con quién le haga presidente”, que podría ser ERC o la CUP, ha criticado Albiol.

Preguntado por si el ex conseller Santi Vila (PDeCAT) está acercando posiciones con el PP en los últimos días, Albiol ha dicho que no le consta y que no le parece “muy lógico teniendo en cuenta que hasta 24 horas antes de declararse la independencia le tocaba las palmas a Junqueras y Puigdemont“.