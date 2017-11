La defensa del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y de sus cuatro ex consejeros que se encuentran fugados en Bruselas alegarán ante la Justicia belga que la orden de entrega emitida por España no aclara sus supuestos delitos, sino que es un “ajuste de cuentas político”, dice este miércoles De Standaard.

En su opinión, el juez deberá rechazar las “euroórdenes”, porque en ellas la Audiencia Nacional no imputó ningún acto “punible”, destaca este diario flamenco, que asegura haber tenido acceso a los argumentos legales de los abogados de los cinco acusados que serán invocados el viernes.

Ese día, Puigdemont y sus ex consejeros deberán declarar ante la Cámara del Consejo de Bruselas, un tribunal de primera instancia.