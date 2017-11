Espadaler (PSC) descarta pactar con ERC tras el 21-D porque “camina al margen de la Constitución”

El ex conseller y número 3 de la lista de PSC y Units per Avançar Ramon Espadaler ha afirmado este lunes que su candidatura no va a pactar tras las elecciones “con quien camina al margen de la Constitución”, en alusión a ERC, y ha recordado que su propuesta “no es independentista” sino que busca “el acuerdo”.

“Lo que no vamos a hacer es pactar con quien camina al margen de la Constitución“, ha dicho Espadaler en una entrevista en Antena 3, en donde ha añadido que su formación, heredera de la extinta Unió, es además “profundamente hostil a lo que representó el tripartito en su momento”.

El exconseller ha explicado que la “incorporación” -que no “fichaje”- de miembros de Units per Avançar a las listas del PSC se debe a que ambos partidos comparten “una severa preocupación por la situación económica, por la crisis y la fractura social y por el desprecio a las instituciones”.

Aún así, “ni ellos se han movido a la derecha ni nosotros a la izquierda”, solo que el actual momento “requiere de concertación” aunque en un “contexto normal” ambos partidos serían “adversarios”.

“Existe una necesidad extrema de hacer política, aunque reconozco que es atípica”, ha dicho en relación a esta alianza, y ha considerado que a las dos fuerzas les une “la voluntad de concordia, de recuperar el ‘seny’ y de que es mejor sumar que no dividir” aunque ello “nos haga recibir palos de todos lados”, ha ironizado.

Ha afirmado que su candidatura va a “introducir serenidad” en el debate político catalán y va a apostar por la “senda constitucional” para aportar “estabilidad” y una mayor “cohesión social”.

Sobre su postura respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, al que se había opuesto en su etapa en Unió, Espadaler se ha limitado a decir que Units per Avançar “asume con naturalidad la legislación en relación al matrimonio homosexual”.