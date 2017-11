La Fiscalía ha solicitado una orden de detención internacional contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los ex consellers de Enseñanza Clara Ponsatí; Salud Antoni Comín; Agricultura Meritxell Serret; y Cultura Lluís Puig, que este jueves no se han presentado a declarar en la Audiencia Nacional citados por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

De acordarlo la juez, una vez emitida la orden de detención, los huidos, que anoche decían estar en Bélgica, podrían ser detenidos en cualquier momento y ser puestos a disposición de un juez, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la orden o se adoptan otro tipo de medidas cautelares.

La Fiscalía de Bélgica ha confirmado este jueves que si recibe la orden, cumplirá con ella estrictamente y con la mayor premura posible.