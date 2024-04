Cascajosa, presidenta interina de RTVE, se da de baja del PSOE: «No quiero que sirva de arma de ataque»

La presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Concepción Cascajosa, se ha dado de baja del PSOE argumentando que no quiere «que esa afiliación sirva de arma de ataque» para su «labor». Así lo ha desvelado durante su primera comparecencia periódica este jueves en la Comisión Mixta para el Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.

«He de comunicarles que he renunciado a mi afiliación al Partido Socialista. Me di de baja el pasado 27 de marzo, nada más ser elegida presidenta interina de la Corporación. Tengo aquí mi solicitud de baja, por si quieren comprobarla, porque no quiero que esa afiliación sirva de arma de ataque para mi labor», ha asegurado Cascajosa, al ser preguntada por el diputado de VOX Manuel Mariscal sobre «qué plan tiene Pedro Sánchez», presidente del Gobierno, para Televisión Española.

Un anuncio que llega, precisamente, un día después del amago de dimisión de Pedro Sánchez, que a través de una carta ha anunciado que cancelará su agenda hasta el lunes para tomar una decisión acerca de su futuro al frente de la Presidencia del Gobierno. Ello después de que se anunciara que un juez va a investigar a su mujer, Begoña Gómez.

Este jueves, 25 de abril, Cascajosa ha manifestado que ha «renunciado» a su afiliación al PSOE «el pasado 27 de marzo, nada más ser elegida presidenta interina de la Corporación» porque no quiere que «esa afiliación sirva de arma de ataque». Así lo ha expresado tras la pregunta del diputado de Vox Manuel Mariscal, que ha señalado que Cascajosa ha sido elegida «para garantizar que se cumpla el plan de Pedro Sánchez, un plan lleno de despilfarro, de propaganda y manipulación». «Es la nueva comisaria política del PSOE en Televisión Española; lamento decírselo, pero usted ha aceptado una oferta envenenada», ha agregado.

En respuesta al dirigente de Vox, la presidenta interina de RTVE ha dicho: «Su partido, Vox, gobierna en coalición con el PP en varias comunidades autónomas. Los consejeros y cargos nombrados por ustedes entiendo que son militantes de los partidos, de su partido, y yo le pregunto si trabajan para todos los ciudadanos o trabajan únicamente para su partido o para su líder».

Crisis en RTVE

Por su parte, el diputado del PP Eduardo Carazo le ha preguntado «cómo valora la grave crisis institucional provocada recientemente en la Corporación RTVE», una crisis que, para Cascajosa, es «puntual» y «no estructural». La presidenta interina se ha mostrado «plenamente consciente» de la situación de «tensión» generada por los «cambios» vividos en el seno del Consejo de Administración en el último mes.

Según ha dicho la máxima responsable de la Corporación pública, la empresa «no ha dejado de funcionar con total normalidad ni un solo día». «El Consejo de Administración y yo misma estamos actuando de manera activa para dar solución a la actual situación, asegurando la gestión del servicio público encomendado por ley», ha declarado, al tiempo que ha añadido que trabajan «con el nivel de consenso suficiente» que se requiere y que, desde que es presidenta, se han adoptado «decisiones» en el seno del Consejo «por unanimidad».

«No me extraña que usted diga que es una crisis más porque desde que el señor Sánchez es presidente del Gobierno, la crisis en RTVE es permanente. El afán de control es permanente. La manipulación es permanente y creciente», ha replicado el diputado del PP, que ha afirmado que la Corporación «debe ser independiente y garantizar una información pública y plural» y «por eso no lo puede dirigir» quien ha sido militante «orgullosa» del Partido Socialista.

El fichaje de Broncano

Otro de los temas que ha marcado la Comisión es el fichaje de David Broncano por RTVE, donde cobrará 28 millones de euros por dos temporadas. En este sentido, los senadores y diputados del PP han recordado que esa cantidad de dinero serviría, por ejemplo, «para pagar 6.000 becas universitarias o 93.000 mensualidades de guardería».

RTVE ha ofrecido a David Broncano y la productora El Terrat -ahora en la órbita de Mediapro- para emitir en la cadena pública el programa La Resistencia 14 millones de euros por cada temporada (28 millones en total), 87.900 euros por programa más IVA. Un contrato que fue aprobado por el Consejo de RTVE el pasado 10 de abril.

La votación salió adelante con cuatro votos a favor, los de Concepción Cascajosa (PSOE), Ramón Colom (PSOE), Roberto Lakidain (Sumar) y Juanjo Baños (PMV). Los tres consejeros propuestos por el PP -Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio- votaron en contra, mientras que José Manuel Martín Medem, de Sumar, se abstuvo.

La intención de Moncloa con este nuevo fichaje es quitar audiencia a Pablo Motos y El Hormiguero, que puntualmente es muy crítico con la gestión del Gobierno. El nuevo programa de RTVE empezará a emitirse en la próxima temporada, en septiembre, y obligará en principio a recortar el tradicional horario del telediario de por la noche.