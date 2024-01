La ex vicepresidenta del Gobierno y diputada del PSOE Carmen Calvo se ha desmarcado este sábado de las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en las que atacó al juez del caso Tsunami de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, señalando que «no forman parte de lo que nosotros sentimos» antes de entrar en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Palexco) en La Coruña, en el que se celebra la Convención Política del PSOE.

Ribera, que ha llegado momentos después de las declaraciones de Carmen Calvo, ha destacado que «no tengo nada que decir» después de que el pasado viernes señalase al citado juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6. Entonces, le atacó por tener, a su juicio, «cierta querencia» a pronunciarse en «momentos políticos sensibles», tras insistir el juez en la tesis terrorista en la causa sobre Tsunami Democràtic, en la que investiga al ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo.

«Yo creo que no pasa más allá de unas declaraciones que no forman parte de lo que nosotros sentimos, respetando, como ha dicho el ministro Bolaños, el ministro Marlaska, el ministro Planas, las resoluciones que adopta el poder judicial, nos gusten o no nos gusten», ha indicado Calvo sobre los ataques de Ribera al juez, también criticados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, Carmen Calvo ha señalado que «en algún momento se pueden hacer declaraciones más o menos acertadas» pero ha querido dejar claro que el PSOE «no tiene mácula» sobre el respeto a las instituciones y a las competencias que desempeña cada una de ellas.

«Creo que mi partido ha dado pruebas más que suficientes a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, de entender institucionalmente muy bien nuestro país y de respetar los ámbitos de competencia de los poderes del Estado», ha afirmado Carmen Calvo a su llegada a la Convención Política del PSOE, en referencia a las palabras de Teresa Ribera sobre el juez del caso Tsunami.

Ataque a los jueces

En este sentido, Calvo se ha referido a los ataques de Ribera de hace días, en los que ha advertido a los jueces: «Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles», ha sostenido después de que el juez Manuel García-Castellón rechazase el recurso de la Fiscalía contra su decisión de proponer al Tribunal Supremo que impute a Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo. En su auto, negó que estuviese aprovechando la situación del debate sobre la Ley de Amnistía para imputar a Puigdemont y acusó a la Fiscalía de dejación de funciones.

Apoyo del CGPJ al juez de Tsunami

Como se ha indicado con anterioridad, también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno, se ha alzado ante la injerencia del Gobierno en la Justicia, que considera «falta de lealtad institucional», por atacar a Manuel García-Castellón, que investiga la violencia desplegada por el independentismo catalán, actos en los que el juez ha visto indicios de delitos de terrorismo. Esta causa judicial incomoda sobremanera al Gobierno de Sánchez, al suponerle un escollo en los pactos que ha trabajado con los secesionistas para imponer una amnistía a los condenados y encausados por el procés y por actividades conexas a la revuelta independentista.