11:58 PAGE | El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado la detención este jueves en Italia del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, asegurando que poder ponerle delante de la justicia es una «cuenta pendiente» de la democracia española y podrá servir para pasar una «página dolorosa» de la historia de España. Durante un acto público en Cuenca, García-Page ha dicho que espera «con claridad» que esta «página que está todavía pendiente de resolver» termine por solventarse.

11:56 ISABEL DÍAZ AYUSO | La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que espera y desea que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont «sea juzgado, y que sea pronto». Así ha contestado la dirigente madrileña a los medios de comunicación, en un acto en la Real Casa de Postas, preguntada por la detención este jueves en Cerdeña de Puigdemont por las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo (TS).

11:43 MARGARITA ROBLES | La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este viernes que todos los ciudadanos, incluido el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, deben responder de sus actos y no eludir la acción de la justicia y ha pedido que su detención no obstaculice la negociación de los presupuestos ni la mesa de diálogo con Cataluña. «Cualquier persona, también el ex president Puigdemont, tiene que estar a disposición de la Justicia», ha indicado Robles en declaraciones a TVE.

11:30 PERE ARAGONÈS | El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado este viernes de urgencia a todos los consellers del Govern en el Palau de la Generalitat a mediodía. Y ha convocado también una comparecencia ante los medio de comunicación tras esa reunión urgente con los consejeros de la Generalitat.

11:26 PUIGDEMONT | El abogado contratado en Italia para defender al ex presidente Carles Puigdemont ha dicho en TV3 que el detenido comparecerá ante el juez entre las 13:00 y las 15:00 horas de este viernes.

11:22 MONCLOA | Situación agridulce en el Palacio de La Moncloa por la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Aunque celebran que «nadie puede eludir la responsabilidad de la Justicia», admiten que «la detención llega en el peor momento» para los intereses de Pedro Sánchez y los pactos con el independentismo sobre los que se edifica su Gobierno. Diez días después de la mesa de negociación con el Govern y con el Ejecutivo entregado a las exigencias del separatismo, el arresto del prófugo se convierte en una piedra en el camino para garantizar el apoyo de ERC a la estabilidad de la legislatura. Y vuelve a dar alas a Junts y a su radicalismo. Informa Joan Guirado.

11:18 ELSA ARTADI | La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha reprochado este viernes al Gobierno la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) por las autoridades italianas y les ha pedido que decidan si «han mentido» o son los magistrados del Tribunal Supremo los que «se están colando» y están haciendo política «de nuevo».

11:10 ABOGADO PUIGDEMONT | El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado este viernes que en la detención de este jueves en Cerdeña del expresidente de la Generalitat de Cataluña, en búsqueda y captura por orden del Tribunal Supremo, estaban presentes dos agentes de la Policía Nacional.

11:04 JAVIER LAMBÁN | El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este viernes su «grandísima alegría» por la detención, anoche, del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y ha confiado en que acabe juzgado y en la cárcel.

10:50 MANIFESTACIÓN BARCELONA | Decenas de personas han respondido a una convocatoria difundida en redes sociales para manifestarse frente al consulado de Italia por la detención de Carles Puigdemont. La concentración, un fiasco que nada tiene que ver con las respuestas multitudinarias de manifestaciones anteriores, ha sido convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) tras la detención, por el delito de sedición, en Cerdeña del ex presidente catalán la madrugada de este viernes.

10:30 PABLO CASADO | El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó tras la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont este jueves en Cerdeña que debe ser juzgado en España «por su golpe a la legalidad constitucional». Así lo escribió el líder de los ‘populares’ en un mensaje a través de su perfil de Twitter en el que aprovechó para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder».

10:15 PODEMOS | Desde Podemos, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha subrayado que la detención del ex presidente de la Generalitat, el golpista prófugo Carles Puigdemont es «incomprensible» y ha opinado que, a su juicio, se trata de un arresto «ilegal».

Tras cuatro años fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont fue detenido en Cerdeña la noche de este jueves. El ex presidente del Govern de Cataluña fue detenido por las autoridades italianas en respuesta a la euroorden iniciada por el Tribunal Supremo de España, a petición del juez Pablo Llarena, nada más bajar de un avión en la isla italiana. A continuación les detallamos el minuto a minuto de los acontecimientos y declaraciones ocasionados por esta detención: