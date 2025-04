Caos ferroviario por múltiples averías en plena vuelta de vacaciones de Semana Santa

Una avería registrada en la tarde noche de este sábado en Palencia -que por el momento se desconoce si se produjo en la catenaria o en el pantógrafo de un tren- ha afectado a los Alvia Madrid-Santander y Santander-Alicante, así como a otros dos trenes de media distancia entre la capital cántabra y Valladolid. En todos los casos, Renfe estableció un plan alternativo por carretera. Este incidente se suma al de este sábado, que dejó cuatro horas atrapados en un túnel a 40 viajeros de un tren Barcelona-Zaragoza.

La incidencia tuvo lugar a las 20.25 horas de ayer en el tren de media distancia Valladolid-Santander, cuando el convoy se quedó detenido en el apeadero de Espinosa de Villagonzalo, según han informado fuentes de Adif a Europa Press. Los usuarios continuaron el viaje en autobús, al igual que hicieron los del trayecto de vuelta, ya que el tren quedó suprimido.

Debido a esta incidencia, además, el Alvia entre la capital de España y la cántabra de las 19:08 horas no pudo continuar su trayecto y a las 21:00 horas se detuvo entre Frómista y Espinosa, en Palencia. Los pasajeros, cuya hora de llegada a Santander era las 23:28 horas, no lo hicieron hasta las 3:39, después de que Renfe organizara el transporte alternativo por carretera y los autobuses no partieran con destino a la capital cántabra hasta las 1.30 horas, ha denunciado una pasajera en su red social X.

Asimismo, también se ha visto afectado al Alvia Santander-Alicante con salida a las 6:48 horas de hoy, cuyos pasajeros han realizado el trayecto por carretera hasta Palencia y, desde allí, han continuado el viaje en tren. La avería ha quedado reparada a las 5:34 horas de esta madrugada, si bien la circulación no se ha restablecido hasta las 10:15 horas cuando se ha retirado el tren de media distancia que se quedó parado.

Tren Barcelona-Zaragoza

Este sábado, un tren regional con alrededor de medio centenar de pasajeros y destino a Zaragoza quedaba detenido en un túnel entre La Pobla de Massacula (Tarragona) y el municipio aragonés de Fayón, debido a una avería de electrificación. Renfe optado por hacer el trasbordo de los viajeros, que permanecieron cuatro horas en el túnel.

Según informaba Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, que activaba la alerta del plan de emergencias del ferrocarril Ferrocat, una vagoneta inspeccionaba la zona en la que el tren ha quedado detenido a primera hora de la tarde de ayer. Por su parte, Rodalies alertaba de que los trenes de la línea R15 con origen o destino a Zaragoza circulaban fuera de su horario habitual por esta incidencia, que la compañía atribuyó a las condiciones meteorológicas.