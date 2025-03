Begoña Gómez usó La Moncloa para ‘venderse’ a empresas privadas: «Así podéis optar a contratos públicos»

Begoña Gómez promocionó desde La Moncloa su negocio de «Transformación Social Competitiva» como «decisorio» para acceder a ayudas y contratos públicos. La esposa de Pedro Sánchez aprovechó su participación en el evento World Blind Summit 2021 -la cumbre mundial de la ceguera- para explicar ante distintas empresas privadas su gran ámbito profesional. Y no dudó en hacerlo desde un despacho presidencial. Es decir, en dependencias oficiales y destinadas al trabajo del Gobierno de su marido.

Gómez ya empleó esas instalaciones para participar en eventos de su cátedra e incluso para algunas sesiones formativas de sus másteres. Ahora, se demuestra que, además, hizo uso de las dependencias monclovitas para dar publicidad a sus negocios en foros con empresas.

Begoña Gómez participó en el evento en calidad de «directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva» de la Complutense. Es decir, por sus actividades privadas. Intervino como ponente junto a representantes de Microsoft, Mapfre o Allianz Seguros, además de la presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, que en su día llegó a definirse como «la más sanchista». La jornada estaba organizada por la ONCE, su aliado en la cátedra que por entonces dirigía en la Complutense.

La intervención de Begoña Gómez se enmarcó en una sesión que llevaba por título: «Colaboraciones estratégicas como pieza clave en el movimiento de las personas con discapacidad».

La mujer de Sánchez explicó a las empresas las bondades de incorporar las «alianzas de valor» para dar impulso a su negocio. En ese contexto, destacó con insistencia la labor de su cátedra: «Desde la Universidad, en concreto desde la cátedra, impulsamos plataformas, procesos de Transformación Social Competitiva, para que las empresas puedan integrar de una manera sencilla el impacto social y el negocio en una misma estrategia».

«Concursos públicos»

Y fue más allá, consideró que las empresas deberían adaptarse a los nuevos tiempos y «demandas de la sociedad». «Nosotros detectamos que hay un querer pero no un saber cómo hacerlo. Los propios Fondos Next y otro tipo de ayudas o inversiones les lleva a decir que no sólo es hacer el bien, sino hacerlo bien para tener un retorno económico (…) Para acceder a concursos públicos van a tener que desarrollar, por ejemplo, proyectos de inclusión, va a ser decisorio para acceder a determinados concursos públicos y fondos.

Hay muchos parámetros que hacen que las empresas tengan que orientarse a generar impacto social. Nosotros desde la Universidad estamos en poder facilitar ese proceso, queremos generar esa plataforma sin ánimo de lucro para que se puedan generar esos procesos, esas mediciones, generar esas alianzas para un impacto social y a partir de ahí todos los actores que estamos implicados en la sostenibilidad tenemos que facilitar que otros se acerquen a la generación del impacto», enfatizó Gómez, que añadió: «Tenemos que salir reforzados de esta crisis».

Gómez, que ahora está imputada por los delitos de apropiación indebida, corrupción en los negocios, tráfico de influencias e intrusismo, se sirvió además de este despacho presidencial para participar en eventos de distinta índole, como la 63ª edición de la Comisión Regional para África de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en la que se presentó como directora del Africa Center del IE.

También participó desde allí por vía telemática en sesiones de evaluación de los alumnos de sus másters de la Complutense y en reuniones de trabajo del llamado G100, una plataforma de expertos relacionados con el reto demográfico.

Desde este despacho de La Moncloa, Begoña Gómez lleva a cabo su trabajo para conectar la empresa privada y el sector público, lo que ha sido cuestionado en numerosas ocasiones por la posible existencia de un conflicto de interés.

Este periódico ya reveló que la esposa del presidente había utilizado también los jardines del complejo presidencial para grabar un vídeo que luego difundió en el canal promocional de su máster de la Complutense. A ello se suma que Gómez cuenta con una trabajadora de La Moncloa a su servicio, Cristina Álvarez, directora de programas de la Presidencia del Gobierno que ha ejercido de secretaria personal en sus actividades privadas.