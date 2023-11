Azcón: «Para el PSOE, primero va el socialismo y luego la democracia»

PREGUNTA.- Pedro Sánchez, el 20 de julio, rechazaba la amnistía…

RESPUESTA.- Hasta que ha necesitado los votos. El PSOE, ante la duda de defender a España o a Sánchez, no tiene dudas. Primero va el socialismo y después va la democracia. Para Sánchez y todos los que le dan la razón hay una razón de ser y es que siga gobernando. Si hay que arrasar con el Poder Judicial, se arrasa. Si hay que arrasar con la separación de poderes, con el Estado de Derecho y con el imperio de la ley, se arrasa.

P.- ¿Está arrasando Sánchez con el Poder Judicial?

R.- Ésta no es mi opinión, que también. Es la opinión del Consejo General del Poder Judicial, de todas las asociaciones judiciales de este país, de los abogados del Estado, de los inspectores de Hacienda, de los inspectores de Trabajo, de los colegios profesionales de abogados, de los letrados del Tribunal de Cuentas y de las comunidades… No hay asociación del Derecho que durante estos días no haya emitido un comunicado diciendo que lo que está ocurriendo es el ataque más importante a la historia de nuestra democracia.

P.- Usted, además de licenciado en Derecho, es aficionado al deporte, concretamente al fútbol, ¿qué le parece ese VAR en el Congreso con comisiones de investigación que van a rearbitrar decisiones judiciales sobre el 1-O?

R.- Pues que es, posiblemente, la mentira más peligrosa que hemos vivido en nuestra democracia. Que una mayoría de diputados que pertenecen a partidos condenados, no solamente por atacar a la Constitución y a España sino por corruptos, vayan a decidir que quienes juzgan la legalidad en este país no han cumplido con ese principio sería, hasta hace muy poco, imposible. Es incomprensible que el Parlamento se encargue de enmendar la plana a jueces independientes que han defendido a todos los españoles a través de la ley y la Constitución.