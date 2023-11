Azcón: «Construiremos más viviendas en estos cuatro años que en los últimos 15»

PREGUNTA.- Prácticamente todos los presidentes autonómicos del Partido Popular han eliminado el Impuesto de Sucesiones y el de Donaciones y han bajado los tramos autonómicos del IRPF. Usted lo ha hecho de mentirijillas porque Sucesiones lo ha eliminado para los menores de 20 años, pero sigue vigente para el resto de herederos aragoneses, ¿cuándo lo va a eliminar de verdad?

RESPUESTA.- Nosotros en esta legislatura y en este Presupuesto de 2024 vamos a bajar el IRPF, deflactándolo a las rentas de más de 50.000 euros; aumentaremos el Impuesto de Donaciones en 500.000 euros, para que se le pueda donar esa cantidad a hijos y nietos, que creo que es interesantísimo que podamos adelantar el Impuesto de Sucesiones y hacerlo por Donaciones. Es cierto que en el Impuesto Sucesiones hemos ido por ahora al grupo I…

P.- Que son 140 aragoneses…

R.- Sí, indudablemente. Y hemos incrementado el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio hasta los 700.000 euros. Aragón es una de las comunidades autónomas con peor tratamiento fiscal en España y yo me he comprometido a que en estos cuatro años tenemos que sacar a la región de un infierno fiscal, pero aún no llego a 100 días de Gobierno. Me comprometí a que en los cuatro años de Gobierno tomaríamos las decisiones.

P.- Pero tenga en cuenta que, mientras tanto, habrá mucha gente que no pueda pagar el brutal Impuesto de Sucesiones y tenga que renunciar a la herencia porque usted no se ha dado más prisa de la debida.

R.- Yo le digo a todo el mundo que espero que el año que viene done esos 500.000 euros porque si lo hacen y luego tienen que pagar el Impuesto de Sucesiones con un mínimo exento de 500.000 euros para el padre y la madre ya estamos hablando de una herencia por encima del 1,5 millón de euros. Y herencias de ese tipo quedará una cifra muy parecida a la que hablábamos del grupo I. Creo que es importante que se aproveche la posibilidad de donar en vida esos 500.000 euros para que vayamos mejorando el Impuesto de Sucesiones en los próximos años.

P.- ¿Pero cuándo lo va a suprimir totalmente?

R.- A lo largo de la legislatura. Yo quiero que los presupuestos me cuadren.

P.- Yo creo que Bermúdez de Castro no es demasiado liberal.

R.- Bueno, yo creo que este año hemos hecho una cosa muy importante en Aragón: hemos bajado los impuestos. Nos hubiera gustado bajarlos más, pero los hemos bajado tras muchos años de incrementos. Las partidas de Educación, Sanidad y Políticas Sociales recogerán los gastos reales, no engañan. Hemos aumentado la inversión, porque somos por ejemplo la comunidad autónoma con las peores carreteras de España. Y vamos a incrementar mínimamente la deuda que le dejamos a nuestros hijos. Nos vamos a ajustar a ese 0,1% del déficit. Otras comunidades autónomas, empezando por Cataluña, han decidido triplicar su déficit. Nos gustaría ir más rápido, pero no llevamos ni 100 días de Gobierno.

P.- ¿Cómo es su relación con Vox? La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dijo en campaña que era un partido fascista, xenófobo, machista y racista. En fin, cuatro epítetos no muy agraciados respecto a sus socios de Gobierno y también los suyos.

R.- Pues yo tengo que reconocer que en estos primeros días de Gobierno la relación con el vicepresidente Alejandro Nolasco es muy buena, basada en saber que aquí venimos a solucionar los problemas de la gente, no a crearlos. Él tiene unas direcciones generales que son importantes para esta comunidad autónoma. Aragón es una de las más golpeadas por los problemas de despoblación y vamos a dedicar más dinero que nunca a esta cuestión. Y Vox también tiene la Consejería de Agricultura, en la que harán apuestas muy importantes para el sector. Yo tengo un Gobierno de coalición con Vox y soy plenamente consciente de que debemos preocuparnos de mejorar la vida de la gente y solucionarles los problemas.

P.- ¿Por qué metió al PAR el pacto de Gobierno? No lo necesitaba.

R.- Creo que el Partido Aragonés tiene que aportarnos una visión del sentimiento aragonesista del que yo no me siento lejos. Yo no tengo ningún complejo en hablar de España y hablar de Aragón. Ser aragonés no tiene ninguna contraindicación con ser español.

P.- ¿Necesitaba darles cuotas de poder?

R.- No, creo que ese sentimiento que tenemos en Aragón de querer a nuestra tierra y que no está enfrentado con otro tipo de sentimientos enriquece el Gobierno. Aquí, el Partido Popular ha tenido tradición a la hora de pactar con un nuevo Partido Aragonés, no con el que pactó con Lambán, y estamos llegando a acuerdos bastante sensatos.

P.- ¿Qué va hacer para solucionar ese escándalo que es el caso Forestalia?

R.- Lo que dijimos en campaña electoral y hemos hecho es crear una comisión de investigación en las Cortes de Aragón. La causa judicial seguirá su curso. Los problemas judiciales, según las informaciones que hemos conocido a través de medios de comunicación con los informes de la Fiscalía, tienen que ver más con las declaraciones de impacto ambiental que con la segregación de parques. Vamos a reforzar lo relacionado con las declaraciones de impacto ambiental de los futuros parques, y tenemos que ser conscientes de la fortaleza y de los problemas que las energías renovables tienen en nuestra comunidad autónoma. Si hay procedimientos en los que se ha vulnerado la ley, este Gobierno no va a tener ningún titubeo.

P.- ¿Están levantando las alfombras?

R.- Por eso hemos montado la comisión de investigación.

R.- Y lo llevarán todo a la Fiscalía…

P.- Queremos que todo aquello que haya vulnerado la ley acabe en la Fiscalía. Fue mi compromiso en el discurso de investidura y estoy dispuesto a cumplirlo. Si se concluye que se ha vulnerado la ley tenemos obligación de comunicarlo a la Fiscalía. Las energías renovables están atrayendo inversiones importantísimas: Amazon Web Services, los centros de datos, Microsoft, la fábrica de baterías del grupo de automoción Stellantis, que esperamos que pueda venir, con la ayuda del Ministerio de Industria… Todo tiene mucho que ver con que en Aragón se asegure el suministro eléctrico y de CO2. Tenemos que ser coherentes y que la legalidad se cumpla de forma absolutamente escrupulosa y aprovechar aquellas palancas de desarrollo que tiene nuestra comunidad autónoma, como la energía renovable.

P.- Uno de los puntos del acuerdo con Vox fue la creación de la Dirección General de Familia, de Infancia y de Natalidad, ¿cuáles son las medidas concretas que van a poner en marcha para promover una natalidad que en Aragón es especialmente baja?

R.- Creo que hay que premiar a la gente que se atreve a tener hijos. Tiene que cambiar la política de natalidad, haber incentivos…

P.- ¿Cuánto dinero les va a dar?

R.- Aún no lo tenemos decidido y no me gustaría equivocarme en la cifra y crear falsas expectativas. Cuando sepamos exactamente las ayudas a la natalidad las daremos a conocer. Pero queremos que haya premio para quien tenga la valentía de tener hijos y especialmente en el medio rural.

P.- ¿Stellantis va a venir a Aragón? Porque está en el aire…

R.- Yo confío que sí porque si el Gobierno de España y el Ministerio de Industria no se portan con Aragón como con otras comunidades autónomas vecinas será un agravio incomprensible. Cuando hace unos días el ministro de Industria vino a Zaragoza dije que el Gobierno de Aragón iba a responder al 120% para que el grupo Stellantis construyera una fábrica de baterías en Aragón que no solamente diera servicio a la fábrica de coches que tiene aquí, sino también a la de Vigo y la de Madrid. El ministro dijo que su esfuerzo iba a ser del 220%. La realidad es que, de momento, del PERTE II van a venir a Aragón unos 60 millones de euros de los 400, por ejemplo, que se le han dado a la Comunidad Valenciana. El Ministerio nos ha pedido que confiemos y no tengo otra alternativa, tengo que confiar. En nuestra comunidad autónoma, el sector de la automoción supone en torno al 6% del Producto Interior Bruto. Son muchas empresas proveedoras de servicio que representan una parte importantísima del empleo y de la riqueza. La fábrica de baterías significa asegurar el futuro.

P.- ¿Usted está hablando con la cúpula de Stellantis?

R.- Con la cúpula de Stellantis y del Ministerio.

P.- ¿ Y ha ido a verles?

R.- He estado con ellos en Zaragoza y en Madrid. De momento, en París no. Pero hablamos prácticamente a diario.

P.- A Aragón ha venido Amazon, va a venir Microsoft… ¿quiere convertir a la comunidad autónoma en una especie de California del sur de Europa?

R.- No es que quiera, es que lo somos. Los mayores desarrollos en el sur de Europa en datos, computación o Inteligencia Artificial se están haciendo en Aragón. ¿Por qué Amazon o Microsoft vienen a nuestra comunidad autónoma? Por una razón fundamental, porque estas empresas se dedican a transformar energía en datos. La posibilidad de tener el suministro energético asegurado, y además verde, es fundamental. El cambio en la energía está provocando un cambio tecnológico que tenemos que aprovechar y multiplicar.

P.- ¿Cuántos puestos de trabajo van a crear estas tres empresas, si finalmente Stellantis se acaba implantando en Aragón?

R.- Entre los tres proyectos estamos hablando de no menos de 3.000 puestos de trabajo directos y decenas de miles indirectos. Es más, en Aragón vamos a tener un problema de mano de obra y de vivienda. Aquí hay poco más de 50.000 parados, la media de paro está en el 7,7%, cuando en España es del 11,7%. Por eso, tenemos que focalizarnos en la formación en tecnología y energía, porque vamos a necesitar mano de obra para los puestos de trabajo que se van a crear.

P.- ¿Cuánta vivienda va a promover su Gobierno? Que es un círculo virtuoso porque, y yo lo viví en la época de Leguina en Madrid, permite acceder al mercado de vivienda a gente que no puede acceder al mercado libre y genera riqueza por el negocio de las constructoras.

R.- Construiremos más viviendas en estos cuatro años de las que se han hecho en los últimos 15.

P.- ¿Cuántas?

R.- Yo para eso soy especialmente prudente, porque no me gusta tirarme a la piscina sin saber si hay agua. No soy del Partido Socialista. Quiero hacer un plan de vivienda, estamos trabajando con los ayuntamientos, y no quiero equivocarme. Lo que tengo absolutamente claro es que la vivienda va a ser una de las prioridades absolutas de este Gobierno y que no va a pasar como con el de Lambán, que en ocho años construyeron en torno a 70 viviendas. Vamos a hacer miles y de forma inmediata.

P.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le ha enviado 400 inmigrantes ilegales de Canarias y sus socios de Gobierno ya piden que no se les den ayudas, ¿qué opina usted? ¿Cree que Marlaska está teniendo mala fe al enviar a estos inmigrantes a Aragón?

R.- Es un problema complicado. Yo creo en la solidaridad entre las comunidades autónomas. A Canarias llegan miles y miles de inmigrantes, sobrepasando la población que tiene las propias islas, y es evidente que no se pueden quedar allí. Las comunidades autónomas tenemos que colaborar con Canarias, pero el Gobierno de España no puede no decirnos nada, como ha pasado en los últimos tiempos. Nosotros nos enteramos de que el Gobierno de España mandaba inmigrantes a Aragón cuando nos llamó el alcalde de turno para decirnos que en el albergue habían aparecido los 80 primeros inmigrantes llegados desde Canarias sin aviso previo a los servicios sociales. La falta de transparencia y de coordinación con la que está actuando el Gobierno de España nos genera problemas importantísimos. No hay que mirar para otro lado. La inmigración va a ser necesaria, pero tiene que ser controlada.

P.- ¿Ya está generando tensión la llegada de estos 400 inmigrantes ilegales?

R.- De momento, no nos consta que los problemas sean muy importantes.

P.- Cada vez que paso por La Romareda veo un estadio que nada tiene que ver con el de los grandes tiempos del Real Zaragoza en los 80. Está que se cae… ¿Ustedes podrían acoger aquí algún partido del Mundial?

R.- ¿Cómo que algún partido? Vamos a ser sede del Mundial.

P.- Sí, pero tendrán que arreglar el estadio. Con ese estadio no lo van a ser, ¡se lo llevarán a Marruecos!

R.- Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ya hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el Real Zaragoza y la intención es crear una sociedad, que dentro de poco va a ver la luz, para que las administraciones y el propio Real Zaragoza aportemos una parte importante de los recursos económicos necesarios para construir ese campo de fútbol. Zaragoza y el Real Zaragoza necesitan un nuevo campo de fútbol. Y además está la oportunidad del Mundial de 2030, no podemos dejar pasar ese tren.

P.- ¿Y quién va a pagar la fiesta? Porque para un estadio, y que se lo pregunten a Florentino Pérez o a Joan Laporta, estamos hablando de cientos de millones.

R.- Lo pagaremos entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza. Y también queremos que entre alguna entidad financiera. Estamos en conversaciones. Creo que un modelo que ha funcionado bastante bien es el de San Mamés. Aquí no hemos conseguido que entre la Diputación Provincial de Zaragoza, la única institución importante que gobierna el PSOE y que ha querido borrarse de la construcción de ese campo de fútbol y ha puesto todos los palos en la rueda. Se van a quedar fuera.

P.- ¿Cuánto planean gastarse?

R.- Con el proyecto que tenemos, que es del arquitecto César Azcárate, el mismo que diseñó San Mamés y uno de los que tiene más renombre en la construcción de campos de fútbol, estamos hablando de unos 160 millones.

P.- Su predecesor, el señor Lambán, promocionó el consumo de gusanos como alternativa alimentaria, ¿usted los ha comido o va a continuar con esa promoción del gusano como bandera gastronómica de Aragón?

R.- No he comido gusanos, ni entra en mis planes. Pero déjeme que le diga una cosa: si alguien se gana la vida criando gusanos y es una actividad mercantil, máximo respeto. Si me preguntas si el futuro de la economía de Aragón pasa por poner fábricas de gusanos, soy escéptico, no es mi modelo.

P.- La última pregunta es un poco malévola. Yo hice un vídeo la noche trágica y tétrica del 23J diciéndole a María Guardiola: «Gracias, porque contigo empezó todo esto». Un miembro del PSOE de Extremadura ha plagiado ese vídeo y le ha dado las gracias por movilizar a la izquierda. Guardiola monopolizó la campaña durante diez días por sus declaraciones contra Vox, cuando algunos compañeros suyos ya habían pactado con ese partido. Y luego acabó pactando con ellos, ¿qué sintió usted cuando escuchó aquello y a la vez estaba negociando con los machistas, fascistas, racistas y xenófobos -según Guardiola- de Vox?

R.- Yo recuerdo esos días como complicados. Pero la situación política en la actualidad es tan extraordinariamente complicada que hay que distinguir bien entre quiénes son tus socios y quiénes son tus adversarios políticos. Y yo no estoy dispuesto a equivocarme. Yo tengo un Gobierno con Vox, mi vicepresidente es de Vox y a mis socios los trato como me gustaría que me trataran. Lo hice en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando el socio era Ciudadanos. Ahora, con la situación política en la que estamos, no me voy a equivocar. Mis adversarios políticos son el Partido Socialista y todos los socios del Partido Socialista.

P.- Pero no me ha contestado, ¿lo de Guardiola fue una metedura de pata?

R.- Yo creo que cuando tú tienes que sumar con un partido político tienes que tratar de acordar con ese partido político. Y es verdad que en aquel momento determinadas expresiones dificultaron el acuerdo. Yo cuando busco un socio intento llegar a acuerdos con él. Pero yo hablo de mi Gobierno y María Guardiola sabrá lo que quiere hacer. Yo sé lo que he hecho y lo que voy a hacer durante los próximos cuatro años. Resolver los problemas de los aragoneses y no meterme en camisas de once varas. Bastante tengo con lo mío como para opinar de lo de los demás.

P.- Dígame sí o no, ¿Vox es un partido fascista, machista, racista y xenófobo?

R.- No, yo no creo que lo sean, ni muchísimo menos. Vox es un partido distinto al mío, con el que tengo profundas discrepancias en conceptos ligados a la igualdad, al Estado de las autonomías o a Europa, pero es evidente que con Vox me puedo poner de acuerdo en cumplir la legalidad. No me puedo poner de acuerdo en cumplir la Constitución ni con Bildu, ni con ERC, ni con Junts… Ni con el Partido Socialista me puedo poner de acuerdo en este momento en cumplir con la democracia. Quienes están rompiendo las reglas del juego son los socios del Partido Socialista. Vox no habla de cambiar nuestro régimen democrático. Tengo discrepancias con ellos, pero en lo esencial podemos estar de acuerdo.