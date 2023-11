Este jueves, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha compadecido en el pleno de las Cortes, a petición del PSOE, para informar sobre la estructura del Ejecutivo, tras finalizar su configuración. Tal y como expresa el refrán español, el grupo socialista fue a por lana y salió trasquilado. Dado que la petición de los socialista ha dejado en bandeja a Azcón poder denunciar en el «día en que se va a tramitar la ley de Amnistía», las tropelías del PSOE. «El partido socialista está exterminando el Estado de Derecho, perpetrando el mayor ataque en la historia de la democracia de España», acusando de «golpe» a la estrategia del PSOE para mantener su «estructura de gobierno».

«El partido socialista va a permitir que los que tendrían que estar en la cárcel, salgan y os voten a ustedes», ha manifestado. «Si se avergonzaran significaría que aun les quedaría algo de dignidad». «Es peor aun: no es que no les quede una mota de vergüenza, es que quieren ocultarlo, que no se hable de esto. No quieren que los aragoneses ni los españoles en su conjunto se enteren que el PSOE están dando el mayor golpe a la democracia en la historia de nuestro país», ha denunciado tajantemente.

«Por mucho que intenten ocultarlo, en Aragón y en estas Cortes, se va a hablar que el PSOE y sus socios de Gobierno van a perpetrar el mayor ataque a la democracia, al Estado de Derecho y a la Constitución española», ha añadido, mientras ha instado a todos sus diputados a que «en un día como hoy, que van a registrar la ley de la Amnistía, se sumen a hablar de ello».

El presidente del Ejecutivo ha valorado esta tramitación como «el hecho más grave que ha vivido en la historia democrática de este país». Así como ha valorado que las fotografías con Puigdemont y con Mertxe Aizpurua, son «execrables», señalando que aun «es peor» la de la portavoz de Bildu.

Azcón ha insistido a la portavoz del PSOE, Maite Pérez, a que «aclare su postura sobre la amnistía», dado que tras el Comité Federal del partido el pasado domingo, donde se vio a todos los diputados de las Cortes de Aragón aplaudir el discurso de Sánchez aclamando la «amnistía» por «el interés de España», Pérez expresó que «no tenía postura». Sin embargo, la portavoz ha eludido mencionar ni tan siquiera la palabra, y ha seguido sin dar declaración alguna al respecto, «para evitar entrar en provocaciones».

Transparencia

La portavoz del PSOE, ha recriminado que Azcón «hasta hoy» no había compadecido a petición del PSOE, como «anomalía democrática». Y el presidente ha matado el relato falaz socialista con unos datos que han demostrado el cinismo.

«Lambán compadeció en las Cortes de Aragón por primera vez el 18 de enero de 2016, es decir, ocho meses después de la investidura». «El señor Lambán tardó un año y medio en aceptar una comparecencia por parte del PP, yo la he aceptado en menos de 100 días». Además, «rechazó 34 comparecencias», ha denunciado Azcón.

Estructura de Gobierno

«Hemos buscado la máxima profesionalidad y los máximos méritos», ha defendido respecto a la estructura de gobierno, al tiempo que ha denunciado que el mismo partido socialista tiene en el Gobierno de España «22 ministerios y ha incrementado los asesores de los 939 a los 1.475».

«No ha habido un gobierno en la historia que haya aumentado los altos cargos de asesores como los ha aumentado el Gobierno del partido al que ustedes pertenecen». «Mientras que en la Diputación Provincial de Zaragoza han aumentado de 23 a 44 el número de asesores», siendo éste el único fuerte de poder que mantiene el PSOE en la comunidad, «han tenido que casi duplicarlo para meter a quien se ha quedado fuera de los gobiernos», ha denunciado, «mientras están colocando a los que quedan en empresas a través de puertas giratorias».

Azcón ha defendido las siete nuevas direcciones generales creadas. La de Despoblación, «que ahora hace el trabajo del comisionado para la despoblación que tenía el anterior Ejecutivo». La de Planificación Estratégica y Logística, «para facilitar poner en marcha proyectos en nuestra comunidad». Dirección General de Salud Mental, la de Cuidados y de Humanización, «que tiene como objetivo que las personas más vulnerables se sientan autónomas y bien cuidadas». Además de la de Asistencia a las Personas Mayores, y la de Caza y Pesca, que cuenta con «45.000 licencias de caza y con más de 56.000 licencias de pesca».

Azcón ha hecho especialmente énfasis a la labor realizado por el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, quien ha conseguido «reasignar fondos europeos”, porque si no «se habrían perdido», tal y como anunciaba este lunes, en Panticosa (Huesca), con la puesta en marcha del Plan Pirineos, como «motor económico de la provincia de Huesca y de Aragón».