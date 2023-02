La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita este lunes Barcelona para dar un discurso en el club empresarial Círculo Ecuestre, donde será presentada por el actor y dramaturgo Albert Boadella. Esta será la octava vez desde que es presidenta que Díaz Ayuso se desplaza a la Ciudad Condal para hacer frente al independentismo.

«He ido más veces a Cataluña que a mi pueblo», ha reconocido en alguna ocasión Ayuso, quien defiende que es «española por encima incluso que madrileña» y que para ella es «tan importante lo que ocurre en Cataluña como lo que ocurre en Madrid o en Murcia» porque ella es una «representante del Estado».

«Somos un país de ciudadanos libres e iguales, hay que demostrar que hay una alternativa y que hay esperanza», afirmó en los días previos a su última aparición en Cataluña, el pasado mes de octubre, cuando participó en un desayuno informativo en el que criticó la política fiscal de Barcelona.

«Aquí hay 15 impuestos propios, en Madrid cero, ¿dónde voy a ir a poner una empresa?», lanzó en una intervención en la que también opinó que si Pedro Sánchez llega a ser el presidente del Gobierno cuando ocurrió el 1-O, no hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución Española.

Por otra parte, recientemente la presidenta madrileña viajó a Jerusalén (Israel) donde trató de subsanar el agravio provocado por la ruptura de relaciones que el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau decretó con el país, con la ruptura del hermanamiento con Tel-Aviv.

Ayuso trasladó al presidente israelí, Isaac Herzog, que la decisión de Barcelona no representa a toda España. «Este viaje es en representación de todos los madrileños, de una comunidad abierta, tolerante, próspera, que defiende la libertad y la vida por encima de todo y que no quiere que a ojos del mundo la decisión que ha tomado de manera unilateral la alcaldesa de Barcelona se cuente fuera de nuestras fronteras como una decisión de España porque esto no representa a España, esto no representa a Cataluña», señaló la presidenta en un gesto que le agradeció personalmente el presidente.

Albert Boadella, que será el encargado de presentar a Ayuso en su octava visita a la capital catalana, ha mostrado en numerosas ocasiones su admiración por la presidenta madrileña, a la que ha llegado a nombrar presidenta de Honor de Tabarnia.

Genial la frase de Isabel Ayuso “A Madrid se viene a que te dejen en paz” Así lo comprobé hace unos años. Salí asqueado de mi tribu. Madrid era la libertad. En los últimos 50 años de mi vida he sido hombre de campo pero Madrid es mi ciudad. Siempre nos quedará Madrid. — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) January 16, 2020

«Proclamo mi entusiasmo por el nuevo fichaje estrella de la excelentísima presidenta Isabel Díaz Ayuso para acompañarnos en el arduo y cachondo camino de Tabarnia», afirmó el dramaturgo cuando anunció el nombramiento.

«Estimados miembros de la República Coronada de Tabarnia, como buena tabernaria, acepto con gusto vuestro ofrecimiento para ser presidenta de Tabarnia en Madrid. Con tanto ruido político, enfrentamiento y análisis sesudo sobre política, geopolítica, economía… y hasta sobre lo que debemos comer, se agradece un evento lúdico e interesante como este, con una buena caña y una buena butifarra», afirmó Ayuso en el acto lúdico donde fue investida presidenta honorífica.

La Asamblea Nacional de Tabarnia nació tras las multitudinarias manifestaciones constitucionalistas del 2017 como un ágora donde debatir sobre la defensa de ideas, principios y valores que son importantes.