La Audiencia Nacional deja en libertad al último detenido del ‘caso Plus Ultra’ que fue extraditado a España

La Audiencia Nacional deja en libertad a Felipe Baca, el último detenido del caso Plus Ultra que fue extraditado a España desde la isla de Aruba. El juez José Luis Calama, que instruye la causa, también le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de salir del territorio Schengen.

Felipe Baca es un empresario peruano que hizo gestiones empresariales para la aerolínea chavista Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros públicos. Fuentes de la investigación aseguran que se está indagando sobre si los pagos hechos tras el rescate pudieron ser objeto de blanqueo de capitales.

Las investigaciones han llegado hasta Baca, un viejo conocido de la justicia Suiza, que también le investigó por delitos económicos. Este empresario estuvo durante años afincado en España y creó sociedades aquí como Kaimana, que está bajo la lupa de los investigadores.

El caso Plus Ultra empezó instruyéndose en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) pero, al ver el volumen de las actuaciones, el procedimiento pasó a la Audiencia Nacional. El instructor Calama se hizo con el caso y ordenó la detención de Felipe Baca, que se encontraba fuera de España.

La alarma de Interpol saltó cuando se registró con su familia en un hotel de la isla caribeña de Aruba. Estaba allí de vacaciones y fue detenido. Ha permanecido durante semanas en la prisión de Aruba hasta que el juez Calama ordenó su extradición.

Tal y como informó en primicia OKDIARIO, Felipe Baca viajó desde Aruba hasta España a finales de la semana pasada y llegó a los calabozos de la Audiencia Nacional. Allí ha permanecido dos noches hasta que esta mañana del lunes 27 de abril ha pasado a disposición judicial.

La puesta a disposición empezaba a las 09:00 de la mañana, pero se ha retrasado. Felipe Baca ha barajado no dar explicaciones ante el juez al encontrarse el caso Plus Ultra bajo secreto de sumario y no verlo conveniente su defensa, puesto que no conocen aún los hechos investigados.

Los domicilios de Felipe Baca

El juez de la Audiencia Nacional ha prohibido salir de territorio europeo a Felipe Baca, por lo que no podrá salir del continente a pesar de que se había afincado en la República Dominicana. Tiene su casa en la isla caribeña.

Tendrá que permanecer en España, donde también tiene una casa, puesto que vivió hace años en Madrid. Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron esta vivienda a pesar de que él no se encontraba en la misma y ya no vive en esa casa de forma habitual.

Entrega documentos al juez

Felipe Baca decidió abandonar España y tiene documentos de Hacienda que justifican su marcha. Estos documentos se los ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional para argumentar que no se ha fugado de la justicia española.

El juez Calama ha considerado que no existe riesgo de fuga, que es uno de los motivos por los que se acuerda la prisión provisional. Por el momento, ninguno de los detenidos del caso Plus Ultra está en prisión preventiva.

El juez ha prorrogado el secreto de sumario que vencía este 29 de abril porque aún le quedan diligencias por hacer. Hay investigados que operaban a escala internacional, por lo que la investigación va más lenta a la espera de la colaboración de otros países.