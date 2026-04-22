La Audiencia Nacional concede un permiso de seis días al ex jefe de ETA ‘Txeroki’

La Audiencia Nacional ha concedido un permiso de seis días al ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki. En su salida deberá llevar una pulsera de control telemático para constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas.

El titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Caastro, ha conceido este permiso tras pedirlo la Junta de Tratamiento de la prisión de San Sebastián. El juez accede a la concesión del permiso debido al «estado avanzado de la condena», que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, «la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el Ministerio Fiscal».

Asimismo, establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio para constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas.

Txeroki se encuentra en régimen de semilibertad, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que está pendiente de ser revisado.

‘Txeroki’, ex jefe de ETA

Txeroki es considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008. Fue condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional, mientras que en Francia acumulaba penas que suman más de 30 años. Entre los múltiples atentados que se le atribuyen figura el que perpetró ETA contra dos guardias civiles españoles en Capbreton en 2007, cuando dirigía el aparato militar de ETA.

Desde principios de este año, Txeroki puede salir de prisión de lunes a viernes con la obligación de regresar a dormir. En marzo redactó una carta en la que pedía perdón a dichas víctimas, que se recoge en el auto del juez Castro, que alude a la participación de este preso desde octubre de 2024 en talleres de justicia restaurativa.

En el permiso, se tendrá en cuenta la prohibición de acudir a determinados lugares y que el disfrute «no debe producirse en el lugar en el que residan las víctimas de su actividad delictiva».

Las causas pendientes de ‘Txeroki’

Txeroki tiene causas penales pendientes en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el juez de Vigilancia Penitenciaria considera que ello «no debe ser impedimento para el disfrute de permiso». El magistrado considera que «la declaración como investigado en las causas pendientes, sería una clara oportunidad para que el penado manifieste su colaboración con la Administración de Justicia».

Entre las causas pendientes, figura su presunta relación con el abandono por miembros de la banda de un vehículo, el 21 de junio de 2007, en la autopista A-49 a la altura de Ayamonte (Huelva) en dirección a la frontera portuguesa con 80 kilos de explosivos.