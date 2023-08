La España de Miguel Ángel Blanco y el ¡Basta Ya! ya no existe. Es la comprobación que se hace tras viajar al País Vasco tras los resultados de las elecciones generales donde los proetarras de Bildu han recibido otro gran espaldarazo del electorado por encima incluso del PNV. El PSE ha sido el más votado pero Bildu ha superado a los jeltzales en número de escaños por su diputado en Navarra. ¿Qué ha pasado para que Arnaldo Otegi y los suyos, defensores del terror de ETA, hayan tenido este éxito y crecimiento? Viajamos a Bilbao donde Bildu fue la tercera fuerza con el 15,6% de los votos, por encima del PP y Sumar y por detrás del PSOE y el PNV.

Arnaldo Otegi (Elgóibar, 1958) ha pasado muchos años de su vida en prisión por su estrecha vinculación con ETA, banda terrorista de la que ha sido dirigente. Hasta cinco veces ha estado en la cárcel, desde que muy joven ingresara en ETA político-militar. Ha sido condenado como culpable del secuestro del director de la fábrica Michelin en Vitoria Luis Abaitua, en 1979, y como dirigente de la banda terrorista por haber creado, junto a Díaz Usabiaga, el brazo político de ETA.

En 1977, con sólo 20 años, Arnaldo Otegi huyó a Francia tras hacerse pública su vinculación con un comando de ETA que fue responsable de robos a mano armada y hasta de un asalto al gobierno militar de San Sebastián. Pero fue más tarde cuando vendrían sus acciones terroristas más sonadas: el secuestro del entonces secretario general de UCD Javier Rupérez, cargo del que fue absuelto al no poder ser identificado por la víctima; el atentado e intento de secuestro del diputado de UCD y padre de la Constitución Gabriel Cisneros, del que también fue absuelto; y el secuestro del empresario Luis Abaitua, por el que sí fue condenado a seis años de cárcel que terminó de cumplir en 1993.

Llama la atención que para una gran parte de la sociedad vasca Otegi no es un terrorista sino «una persona que tuvo problemas con la Policía», como dice un votante de Bildu a OKDIARIO. Para muchos Otegi es un hombre de paz y no aquel que dijo que tenían «derecho a causar dolor». «Hay mucha gente en este país que ha torturado más que ETA y algunos están en el PP y en Vox». La amnesia sobre el daño y el dolor causado por la banda terrorista sigue en aumento en el País Vasco.

¿Y cuáles son las razones para que los herederos políticos de ETA arrasen ahora en las elecciones? «Bildu ha conectado con el voto joven , no me siento representado por el PNV». Otro destaca que lo petan en las redes. «La gente quiere el cambio y votan a Bildu como si se les presenta Hitler, con tal de cambiar el sistema y el PNV les parece el viejo sistema», opina uno. Otro dice que «la política ha cambiado, han pasado 10 años y el PNV nos ha prometido mucho y no cumplen, hace falta un cambio». «El legado de ETA y el pasado de ETA ya están asumidos», afirman como si fuera algo que ocurrió hace muchos años y merece la pena pasar página.