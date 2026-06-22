Así elogiaba Page a Ábalos, ahora condenado a 24 años de cárcel, por atajar «problemas espinosos»

Las palabras pronunciadas el 27 de enero de 2020 por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en las que no dudaba en defender al exministro José Luis Ábalos. Llegó a alabar públicamente al ahora condenado a 24 años de prisión, afirmando que le tocaba administrar los asuntos «más espinosos».

«Es de los políticos que conozco en España que con su actuación más presente tienen el interés del Estado. Incluso en esta polémica que está surgiendo estos días, no tengo la más mínima duda de que el interés del ministro Ábalos estaba muy claro en atajar problemas de tipo diplomático o de otro tipo de conflictos. Que no hay liebre, que no hay ni trampa ni cartón, que sincera y llanamente a Ábalos le toca muchas veces administrar los asuntos más espinosos en unos sentidos y en otros. Y eso, créanme, yo lo valoro de manera efectiva, porque cada vez que tenemos un problema espinoso o conflictivo con las infraestructuras en Castilla-La Mancha, no solo se pone a tiro, sino que colabora lo más posible», pronunciaba el presidente castellanomanchego.

Unas palabras que contrastan con lo dicho seis años más tarde. García-Page ha señalado que no comparte «para nada» que el PSOE haya sido objeto de financiación irregular y le gustaría que fuera el propio Partido Socialista Obrero Español el que ejerciera la acusación contra los que han abusado de la organización «para su beneficio personal».

En 2025, el presidente Emiliano García-Page opinaba que se terminaría sabiendo todo en relación a casos judiciales pendientes y los presuntos amaños de obra pública que tenía el ministro de Transportes y su exasesor, Koldo García.

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel

El Tribunal Supremo condena al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de cárcel por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Al exasesor Koldo García le han condenado a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio, aunque éste último no irá a la cárcel «por su aportación al descubrimiento de los delitos».

Los magistrados declaran a Ábalos y Koldo culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. A Aldama lo condenan por los delitos de organización criminal y cohecho.