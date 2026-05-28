La asesora usó 19 veces el mail de Moncloa para un proyecto de «reto demográfico» de Begoña Gómez

Cristina Álvarez, la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno al servicio de Begoña Gómez, llegó a utilizar, al menos, 19 veces su correo oficial de Moncloa para gestionar asuntos relacionados con proyectos de «transformación digital del medio rural y reto demográfico» de la mujer del presidente del Gobierno.

Así se recoge en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco del caso Begoña Gómez. Tanto Álvarez como la mujer del presidente del Gobierno están imputadas por malversación en la contratación de la asistente, en julio de 2018. La investigación ha revelado que ésta se encargaba de diversas gestiones relacionadas con las actividades privadas de Begoña Gómez.

Entre octubre de 2018 y julio de 2020, Álvarez figura como «interlocutora» en hasta 16 correos con personal de Telefónica -empresa colaboradora de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigía en la Complutense-. Estas comunicaciones, según los investigadores, estarían relacionadas «con proyectos de transformación digital del medio rural y reto demográfico, y son emitidos o recibidos desde la dirección» de Álvarez en la Presidencia del Gobierno.

Igualmente, se destaca otro mail, emitido en diciembre de 2019 por Álvarez, hacia tres personas de la misma empresa, en el que les convoca a una reunión «con el objeto de profundizar sobre un modelo piloto a implantar relacionado con el reto demográfico». Ese mismo día, desde la misma cuenta, Álvarez «solicita datos sobre los asistentes de acuerdo con las medidas de seguridad».

Otro correo fue enviado en junio del año siguiente, y en él figura además como destinatario Francisco Boya, actual secretario general para el Reto Demográfico, «remitiendo la invitación a una reunión por zoom sobre reto demográfico». OKDIARIO ya desveló la especial vinculación de Boya con las actividades privadas de Begoña Gómez, llegando a participar en numerosos actos con la mujer de Sánchez.

«Medio minuto al día»

Este periódico ha ido revelando distintas imágenes en las que se ve cómo Cristina Álvarez ha ejercido de secretaria personal de Begoña Gómez desde su llegada a Moncloa. También, que la mujer del presidente del Gobierno ha ido acompañada de su asistente a distintos actos de la cátedra en toda España. La asesora llegó incluso a asistir a la firma del convenio de la cátedra en la Complutense y ejerció como azafata en eventos de dicha cátedra.

Durante la investigación, Begoña Gómez ha sostenido que la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno le ayudó como «amiga» de forma puntual y que sus gestiones eran un «favor».

La defensa de Cristina Álvarez sostiene que dedicaba «medio minuto al día» a las tareas privadas de la mujer de Sánchez. «Se es esposa del presidente las 24 horas, se necesita coordinación de agenda las 24 horas, o se necesita seguridad las 24 horas», rebatió su abogado en distintos escritos en el marco de la causa.