Vicente Gil analiza en La Antorcha con Cake Minuesa y Eurico Campano este 28 de enero de 2026.
- Cake Minuesa con Santiago Abascal en Andorra (Teruel). Abascal se está pateando Aragón y arrasa por donde va.
- Ábalos, sin un euro. El ex ministro de Sánchez dimite como diputado para cobrar la indeminzación que le corresponde.
- El reloj indiscreto de Sánchez. Grabó el vídeo contra el PP sobre las pensiones antes de la votación en el Congreso
- AEMET la pifia, de nuevo, con la nevada en Madrid: ¿Son ineptos o malvados?