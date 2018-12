Susana Díaz: el reto de mantener el poder en Andalucía pese al lastre del caso ERE

La presidenta Susana Díaz ha defendido que Andalucía tiene que ser el "dique de contención" de esa alianza entre la derecha y la extrema derecha. Díaz se muestra convencida de que el PSOE-A es el partido que está en mejores condiciones para ofrecer estabilidad a Andalucía.

La presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, ha manifestado que en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, Andalucía se juega seguir avanzando desde la estabilidad, las políticas progresistas y la igualdad que garantiza el PSOE-A, o “retroceder” con una “triple alianza” de la derecha y la extrema derecha, que plantea un paso atrás, “mutilar” la autonomía y recortar derechos.

En entrevistas con la Cadena SER, Canal Sur Radio y TVE, recogidas por Europa Press, la presidenta ha defendido que Andalucía tiene que ser el “dique de contención” de esa alianza entre la derecha y la extrema derecha, que sólo persigue “desigualdad, recortes y retrocesos”.

Asimismo, ha indicado que ella aspira a lograr en las elecciones del domingo una amplia mayoría para poder conformar un gobierno en solitario, progresista y de izquierdas. En cualquier caso, ha asegurado que si logra esa amplia mayoría, al día siguiente llamará al resto de partidos que están en el respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al estado de derecho para “pedirles que no bloqueen las instituciones”, y ha dejado claro que nunca hablará con la extrema derecha que representa Vox.

Se ha mostrado convencida de que el PSOE-A es el partido que está en mejores condiciones para ofrecer estabilidad a Andalucía y ha insistido en que si tiene la mayoría, va a gobernar en solitario, porque ella solo se “debe” a los andaluces.

La presidenta de la Junta ha mostrado su preocupación por que el presidente del PP, Pablo Casado, haya “blanqueado” a esa extrema derecha diciendo que le sonaban bien sus propuestas e ideas, mientras que luego se sumó el presidente del Ciudadanos (Cs), Albert Rivera.

Ha insistido en que lo más grave es que la derecha conservadora de este país, como es el PP, se haya dedicado a “blanquear” a un partido de extrema derecha, de manera que Vox ya sale “sin complejos” a defender su discurso “racista, xenófobo, homófobo y que justifica la violencia contra las mujeres”. Ha expresado que no se imagina a las referencias del PP y de Cs en Europa, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, tratando de llegar a acuerdos con la extrema derecha alemana o con Le Pen, respectivamente.

“Aquí dicen sin embargo que estarían encantados de recibir los votos de la extrema derecha”, según ha indicado Susana Díaz en referencia a Casado y Rivera, al tiempo que ha añadido que ya ha salido el expresidente del Gobierno José María Aznar mostrándose partidario de una alianza entre PP, Cs y los “demás”, es decir, Vox.

“Algunos con tal de ir contra el PSOE y contra mí, están dispuestos a sumar sus votos con un partido de extrema derecha”, ha indicado Susana Díaz, quien ha considerado preocupante que partidos que aspiran a gobernar en este país estén reconociendo como válidas las posiciones de la extrema derecha, que ya sale “sin complejos” a reivindicar una sociedad más “desigual e injusta”.

Ha expresado que nota que los andaluces quieren volver a confiar en el PSOE-A de manera mayoritaria el domingo porque sabe “que somos el dique de contención de la derecha”, de una derecha que ahora está dispuesta a sumar votos con la extrema derecha.

Asimismo, Susana Díaz ha indicado que no quiere ni pensar que, si el PSOE-A logra una amplia mayoría en las urnas, se pueda dar una situación de bloqueo. Ha apuntado que no es normal bloquear las instituciones cuando no se tiene una mayoría alternativa para gobernar, y ha mostrado su preocupación por que algunos ya estén hablando incluso de repetir elecciones. “Yo tenderé la mano al diálogo para que no se bloquee”, según ha recalcado la presidenta.

En cuanto a si está satisfecha con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la campaña de las elecciones andaluzas, donde ambos han estado juntos en dos mítines, Susana Díaz ha expresado que totalmente y que le está muy agradecida ante todo por el compromiso que ha demostrado con Andalucía desde que llegó a la Moncloa, porque se han desbloqueado temas que eran fundamentales para esta comunidad. “Estoy superagradecida por el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de Pedro con Andalucía”, ha recalcado.