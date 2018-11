El candidato de C’s Juan Marin: “Voy a salir a ganar a 40 años de corrupción en Andalucía”

El candidato de C’s a la presidencia de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este martes que las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre “no se conforma con ganar al Partido Popular” sino que “va a salir a ganar al PSOE y a 40 años de corrupción en Andalucía“. “Eso no va de ganar al PP sino de ganar las elecciones y devolver Andalucía a los andaluces“, ha remachado para añadir que necesita “de cada uno para conseguirlo”.

Así lo ha señalado en un acto de campaña en Huelva, celebrado en el salón de actos de la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), junto a los cabezas de lista provinciales, Rocío Ruiz y Julio Díaz, con la asistencia de unas 300 personas -200 dentro del salón de actos y cien más que se han quedado sin asiento escuchando desde fuera–.

El candidato de la formación naranja ha garantizado que se va a “dejar la piel” en lo que resta de campaña electoral, “diez días para decidir el cambio en Andalucía”, y va a “pelear hasta el último minuto. “Me voy a dejar el alma por mis hijos, no quiero que se avergüencen de mí. También lo voy a hacer por mis padres y mis abuelos, que me dieron la oportunidad de ser feliz, de tener una familia, de trabajar y una preparación. No les voy a defraudar”, ha señalado en el momento más emotivo de su intervención.

Con esto, Marín, que ha defendido la procedencia de los miembros de C’s desde la sociedad civil, cuando “hay muchos que han vivido al margen de la realidad”, ha advertido que el resto de partidos saben que “en diez días va a llegar el cambio” y están “nerviosos, atacando, pero somos fuertes, valientes y damos la cara y no nos vamos a rendir”.

En este sentido, ha insistido en que, ante el miedo que “quiere meter el PSOE”, ha garantizado que “Ciudadanos es la fuerza política que va a llevar a cabo esos cambios para el futuro de Andalucía”. “Estamos en el momento más importante en la democracia para cambiar el futuro”, ha indicado.

Para esto, Marín ha señalado que “tiene que haber gente valiente, que se levante del sofá” y ha llamado a “movilizarse”. “Nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Hay que empezar a movilizarse y trasladar la ilusión por el cambio a todos los andaluces”, ha apuntado.

Frente a esto, ha contrapuesto “lo plácidamente” que vivían PSOE y PP en el Parlamento, “en sus sillones y chiringuitos políticos, pensando que los andaluces no iban a decir que se iba a acabar el chollo”.

Segundo plato para Susana Díaz

El líder de Ciudadanos en Andalucía ha recordado el proceso de primarias del PSOE, cuando Susana Díaz se presentó, pero “sus compañeros le dijeron que no, que no la quieren”. “Quería utilizar Andalucía como trampolín para marcharse y los andaluces les importaba un pimiento”, ha afeado.

“¿O es que cuando pensaba ser secretaria general del PSOE pensaba en los andaluces? Pensaba en ella y en su carrera política”, ha insistido; mientras que él no va a irse de Andalucía.

Respecto al PP, “colaborador nato desde hace 40 años” del PSOE, “coleccionistas de derrotas” y que prefiere estar en la oposición que “en la calle que hace mucho frío”, ha criticado que vaya prometiendo 600.000 puestos de trabajo y una bajada masiva de impuestos. “¿Dónde estaban cuando bajamos el IRPF y el impuesto de sucesiones? Preocupándose por su sillón”, ha insistido.

En este sentido, el aspirante a la Presidencia ha reafirmado que Ciudadanos “tiene los deberes hechos” mientras “los demás prometen” y ha avisado que “quien más promete es que no tiene pensado cumplirlo”.

Por último, ha pedido la eliminación de los aforamientos para los diputados. “No quiero ser privilegiado. Si me hago un corte, ¿no sangro como los demás?”.

Por último, la cabeza de lista por Huelva, Rocío Ruiz, ha mostrado su descontento por “los 40 años esperando a que el gobierno del despilfarro y la incompetencia nos devuelva la Huelva que siempre hemos soñado”. No obstante, ha señalado que “el final de esta historia lo escribís vosotros, hombres y mujeres valientes”.