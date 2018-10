Casado partidario de ilegalizar la CUP si incita a la violencia

Pablo Casado insta al gobierno a que aplique la ley de partidos y saque del parlamento a los radicales "Quien quiere diálogo sin honor no tendrá ni diálogo ni honor"

El líder del PP, Pablo Casado, considera que ya se podría reclamar la ilegalización de la CUP en aplicación de la ley de partidos, porque esta formación ha alentado la violencia en Cataluña, según han apuntado fuentes de la dirección nacional del partido.

Ley de partidos

Dichas fuentes han hecho esta apreciación después de que Casado haya recordado, en declaraciones a los periodistas, que dicha ley permite la ilegalización de formaciones que no condenan o alientan la violencia.

En sus declaraciones en el encuentro de emprendedores South Summit, Casado ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y lo haga ampliamente, nombrando incluso un nuevo Govern que gestione la comunidad”.

Casado pide “no arrodillarse”

Tras acusar a Sánchez de haberse “arrodillado” estos días ante el independentismo, Pablo Casado ha señalado que si él fuera presidente reuniría a los constitucionalistas para hacer un frente común.

“O Sánchez decide estar del lado de los constitucionalistas o está inhabilitado para seguir un día más en La Moncloa”. “Si no sabe, o no puede, o no le dejan poner orden tiene que convocar elecciones cuanto antes”, ha dicho el líder del PP.

Además, un año después del discurso del Rey tras al referéndum ilegal en Cataluña, en el que Felipe VI “reivindicó la unidad, la legalidad y la concordia” frente al desafío independentista, Casado ha pedido a Sánchez que recuerde aquellas palabras, y le ha advertido de que “no puede seguir siendo rehén de los independentistas”.

El presidente de los ‘populares’ es partidario de prohibir la exhibición de los lazos amarillos en las instituciones oficiales y defender la legalidad. Exige al gobierno que aplique ya el artículo 155 gracias a la mayoría del Partido Popular. Casado cree que este artículo tiene que aplicarse “el tiempo que haga falta”. Acusa a Sánchez de estar secuestrado por el independentismo.